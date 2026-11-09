Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 8 yayın tarihi belli oldu mu?

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Recep İvedik 8'in kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Disney+ Türkiye, 22 Ekim 2026'da yayınladığı ilk fragmanla filmin "çok yakında sadece Disney+'ta" izleyiciyle buluşacağını duyurdu. İki bölüm halinde yayınlanacak filmin ilk bölümünün adı "Veresiye" olarak açıklandı. İşte Recep İvedik 8'e ilişkin merak edilenler.

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 8'in yayınlanacağı gün ve ay henüz belli olmadı. Disney+ Türkiye, filmin yakında platformda yayınlanacağını duyurdu ancak net bir tarih paylaşmadı. Filmin çekimlerinin tamamlandığı ve ilk resmi karenin Temmuz 2026'da paylaşıldığı biliniyor. Yayın tarihinin önümüzdeki günlerde Disney+ Türkiye tarafından açıklanması bekleniyor.

RECEP İVEDİK 8 ÇIKTI MI?

Hayır, Recep İvedik 8 henüz yayınlanmadı. Film için şu ana kadar yalnızca ilk fragman paylaşıldı.

RECEP İVEDİK 8 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Recep İvedik 8, yalnızca Disney+ platformunda yayınlanacak. Serinin yedinci filmi gibi sekizinci film de sinemalarda vizyona girmeyecek ve doğrudan dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

RECEP İVEDİK 8 KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Recep İvedik 8, iki bölüm halinde yayınlanacak. İlk bölümün adı "Recep İvedik 8 Bölüm 1: Veresiye" olarak açıklandı. İkinci bölümün adı ve yayın tarihi ise henüz duyurulmadı. İki bölümün aynı gün mü yoksa farklı tarihlerde mi yayınlanacağı da netlik kazanmadı.

RECEP İVEDİK 8 VERESİYE FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet, Recep İvedik 8'in ilk fragmanı Disney+ Türkiye tarafından 22 Ekim 2026'da yayınlandı. Fragmanda Recep İvedik'in güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve hikâyenin mahalle atmosferi ile veresiye defteri etrafında şekillendiği görüldü.

RECEP İVEDİK 8'İN KONUSU NE?

Recep İvedik 8'de Recep, yakın arkadaşı Nurullah'ın borçlar yüzünden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kahvehanesini kurtarmaya çalışıyor. Bu amaçla Hulusi'nin yerine güvenlik görevlisi olarak işe giren Recep, kendine özgü yöntemleriyle yeni bir maceraya atılıyor. Arkadaşına yardım etmeye çalışırken kendini gizli bir operasyonun içinde bulan Recep'in başına gelenler, filmin ana hikâyesini oluşturuyor.

RECEP İVEDİK 8 OYUNCULARI KİM?

Recep İvedik 8'in başrolünde Şahan Gökbakar yer alıyor. Serinin sevilen karakterlerinden Nurullah'a ise yine Nurullah Çelebi hayat veriyor. Filmin tam oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

RECEP İVEDİK 8'İN YÖNETMENİ KİM?

Recep İvedik 8'in yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Filmin senaryosunu ise Şahan Gökbakar kaleme aldı.

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN YAYINLANDI?

Serinin yedinci filmi Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022'de Disney+ platformunda yayınlandı. Çekimleri İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kozak Yaylası'nda yapılan filmde, Recep İvedik'in babaannesinden kalan köy evine taşınmasıyla başlayan maceralar anlatılmıştı.