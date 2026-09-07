Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 4 konusu nedir, Recep İvedik 4 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden Recep İvedik'in dördüncü filmi, izleyicileri bu kez Türkiye'den Maldivler'e uzanan eğlenceli bir maceraya götürüyor. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 4, ağırlıklı olarak Maldivler'de çekildi. Film için Maldivler'deki Robinson ve Fun adlı iki adada yaklaşık 20 gün boyunca çekim gerçekleştirildi. Filmin bazı çekimleri ise İstanbul'da yapıldı.

Filmin çekimlerinin ilk etapta İstanbul'un Kilyos bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanırken, daha sonra çekimlerin önemli bölümünün Maldivler'de yapılmasına karar verildi. Özellikle yarışma sahnelerinde kullanılan ada ve plaj görüntüleri filmin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

RECEP İVEDİK 4 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 4'ün çekimleri 2013 yılında gerçekleştirildi. Çekimlerin tamamlanmasının ardından film, 21 Şubat 2014 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluştu. Şahan Gökbakar da Kasım 2013'te Maldivler ayağındaki çekimlerin tamamlandığını duyurmuştu.

Film, serinin önceki yapımlarında olduğu gibi Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin başından geçen sıra dışı olayları konu alıyor. Ancak bu kez hikâyenin önemli bir bölümü tropik bir ada ortamında geçiyor.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik 4'ün oyuncu kadrosunda başrolde Şahan Gökbakar yer alıyor. Filmde Gökbakar'a Ali İhsan Varol, İrfan Kangı, Cem Korkmaz, Barış Bulut, Ece İncebay, Ekrem Aral Tuna, Aziz Karakaya, Berna Üçkaleler, Serkan Sağdıç, Caner Tanrıverdi, Gülşah Yanaş ve Halil İbrahim Yılmaz eşlik ediyor.

Filmde Şahan Gökbakar, serinin merkezindeki Recep İvedik karakterini canlandırırken İrfan Kangı, Issız Ada yarışmasının sunucusu İrfan Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Çocukların antrenman yaptığı ve Recep'in de çocukluğundan beri futbol oynadığı boş arsanın bir müteahhide satıldığını öğrenmesiyle olaylar başlar.

Mahalle için büyük önem taşıyan arsayı kurtarmaya karar veren Recep, araziyi satın alabilmek için gerekli parayı bulmaya çalışır. Mahalleliden para toplamak ve bankadan kredi çekmek gibi çeşitli yollar deneyen Recep, istediği parayı bir türlü bir araya getiremez. Bunun üzerine büyük ödüllü bir yarışmaya katılmaya karar verir.

Recep'in yarışma için Maldivler'deki adaya gitmesiyle hikâyenin en eğlenceli bölümü başlar. Issız ada ortamında diğer yarışmacılarla mücadele eden Recep, hem yarışmayı kazanarak gerekli parayı elde etmeye hem de mahallesindeki çocukların futbol sahasını kurtarmaya çalışır.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Recep İvedik 4'ün yönetmenliğini Togan Gökbakar üstlenmiştir. Senaryoda ise Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar'ın imzası bulunur. Film, Recep İvedik serisinin dördüncü yapımı olarak 2014 yılında vizyona girmiştir.

RECEP İVEDİK 4 HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Film: Recep İvedik 4

• Yapım yılı: 2014

• Çekim yılı: 2013

• Vizyon tarihi: 21 Şubat 2014

• Yönetmen: Togan Gökbakar

• Başrol: Şahan Gökbakar

• Çekim yerleri: İstanbul ve Maldivler

• Maldivler çekimleri: Robinson ve Fun adaları

• Tür: Komedi

• Konu: Recep İvedik'in mahallesindeki futbol sahasını kurtarmak için büyük ödüllü ada yarışmasına katılması