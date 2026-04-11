Recep Durul kimdir, Kocaelispor Başkanı Recep Durul kaç yaşında, nereli?

Recep Durul kimdir, Kocaelispor Başkanı Recep Durul kaç yaşında, nereli?
Recep Durul kimdir? Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un hayatı, kaç yaşında olduğu ve memleketi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Recep Durul kaç yaşında, nereli ve Kocaelispor'u ne zamandan bu yana yönetiyor? İşte Kocaelispor Başkanı Recep Durul hakkında tüm detaylar...

Kocaeli spor'un başarılı yöneticisi Recep Durul gündemin odağına oturdu! Kulübü üst sıralara taşıyan Durul'un biyografisi, kaç yaşında olduğu ve memleketi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Recep Durul kim, nereden geliyor ve Kocaeli spor'a nasıl başkan oldu?

RECEP DURUL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Recep Durul, 1964 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Çocukluğunun bir bölümünü Ağrı'da geçiren Durul, ailesiyle birlikte Adana üzerinden İstanbul'a yerleşti. 2024 itibarıyla 60 yaşında olan Durul, hem memleketi Ağrı hem de uzun yıllardır yaşadığı Kocaeli ile güçlü bağlarını koruyor.

AMERİKA'DA EĞİTİM ALDI, TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Durul, daha sonra ABD'ye giderek işletme yönetimi alanında lisans eğitimi aldı. Uluslararası iş yönetimi ve ticaret stratejileri konusunda derin bir birikim edinen Durul, Türkiye'ye dönerek iş dünyasında hızla önemli adımlar atmaya başladı.

DURULSAN MAKİNE İLE 70'TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Recep Durul, makine üretimi ve ihracatı alanında faaliyet gösteren Durulsan Makine'nin kurucusu ve sahibidir. Türkiye'nin önde gelen makine üretim şirketleri arasında gösterilen Durulsan Makine, 70'ten fazla ülkeye ihracat yaparak global pazarda söz sahibi bir marka haline geldi.

MİLLİ TENİSÇİ KİMLİĞİYLE DE ÖNE ÇIKTI

Recep Durul'un başarı hikayesi iş dünyasıyla sınırlı kalmıyor. Gençlik yıllarında İstanbul Sarıyer Genç Takımı'nda futbol oynayan Durul, asıl spor başarılarını tenis alanında elde etti. Milli tenisçi sıfatıyla ABD'de düzenlenen dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Durul, İzmit'te kurduğu tenis akademisiyle genç sporculara destek vermeye devam ediyor.

KOCAELİSPOR'UN BAŞINA GEÇTİ

Spor yöneticiliği alanında da dikkat çeken bir kariyer çizen Recep Durul, Kocaelispor'da önce mali işlerden sorumlu as başkanlık görevini üstlendi. Kulübün mali ve sportif gelişimine önemli katkılar sağlayan Durul, daha sonra kulübün başkanlığına seçilerek Kocaelispor'u üst sıralara taşıma yolunda kararlı adımlar atmaya devam etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
