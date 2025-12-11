Haberler

Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Real Madrid Manchester City golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? Real Madrid Manchester City kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Real Madrid Manchester City canlı maç anlatımı ve Real Madrid Manchester City kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Manchester City maçı 2-1'lik Manchester City üstünlüğüyle devam ediyor.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid Manchester City maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Manchester City maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başladı.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Manchester City maçı Madrid'de, Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
title