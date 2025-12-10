Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Manchester City maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Manchester City maçını Tabii kullanıcıları şifresiz ve canlı yayın ile platformdan izleyebilecekler.

REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Manchester City maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.