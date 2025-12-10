Haberler

Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu. Real Madrid Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Manchester City maçı yayın bilgisi!

Real Madrid Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Manchester City maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Manchester City maçını Tabii kullanıcıları şifresiz ve canlı yayın ile platformdan izleyebilecekler.

Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Manchester City maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
title