Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

Kupa 1'de devlerin savaşı başlıyor! Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Bayern Münih'i konuk ediyor. Yarı final yolunda avantajlı skoru hedefleyen iki ekibin bu tarihi buluşması öncesi, sporseverler "Real Madrid Bayern Münih maçı hangi kanalda?" ve "Şifresiz yayın var mı?" araştırmalarına hız verdi. Avrupa'nın en prestijli turnuvasındaki bu kritik eşleşmenin canlı yayın detayları, muhtemel 11'leri ve istatistikleri haberimizde bulabilirsiniz.

REAL MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk turu kapsamında oynanacak olan bu dev mücadele, 07 Nisan Salı günü (yarın) gerçekleştirilecek. Madrid’de oynanacak karşılaşmada ilk düdük, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00’de çalacak. Her iki takımın da yarı final yolunda avantaj arayacağı bu gecede heyecan tavan yapacak.

DEVLER LİGİ HEYECANI HANGİ KANALDA? YAYIN BİLGİLERİ

Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki bu dev kapışma, Türkiye'de dijital platformlar üzerinden naklen yayınlanacak. İşte maçı canlı izlemek için gerekli platform ve kanal bilgileri:

• TABİİ SPOR: Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarını elinde bulunduran tabii Spor, bu dev maçı dijital platformu ve internet üzerinden şifreli olarak ekranlara getirecek.

• TURKCELL TV+: Futbolseverler, maçı Turkcell TV+ platformunda yer alan 75. kanal üzerinden takip edebilecekler.

SANTIAGO BERNABÉU’DA DEVLERİN SAVAŞI

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan efsanevi Estadio Santiago Bernabéu, yarın gece tarihi bir rekabete daha ev sahipliği yapacak. Real Madrid, taraftarının müthiş desteğiyle Münih temsilcisi karşısında tur kapısını aralayacak bir skor hedeflerken; Bayern Münih, Allianz Arena’daki rövanş öncesi Madrid deplasmanından avantajla dönmenin hesaplarını yapıyor. Arda Güler'in kadrosunda yer aldığı Real Madrid'in bu zorlu sınavı tüm Türkiye'de merakla bekleniyor.