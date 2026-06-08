İspanyol futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Real Madrid’de gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonuçlandı. Kulüp üyelerinin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Florentino Perez, yeniden göreve seçilerek kulübün yönetimindeki yerini korudu. Peki, Real Madrid başkanı kim oldu? Real Madrid seçim sonucu!

REAL MADRID BAŞKANI KİM OLDU?

Real Madrid’de yapılan başkanlık seçiminin galibi Florentino Perez oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre tecrübeli yönetici, oyların büyük çoğunluğunu alarak bir kez daha kulübün başkanı seçildi.

Seçimde Florentino Perez’in yüzde 65.8 oranında oy aldığı açıklanırken, rakibi Enrique Riquelme’nin oy oranı yüzde 34.2’de kaldı. Kulüpten paylaşılan bilgilerde ise Perez’in geçerli oyların yüzde 68.6’sını aldığı duyuruldu.

Elde edilen sonuçlar, uzun yıllardır kulüp yönetiminde bulunan Perez’in üyeler nezdindeki desteğini koruduğunu gösterdi. Böylece deneyimli isim, Real Madrid’in başkanlık koltuğundaki görevine devam etme hakkı kazandı.

Seçim Sonuçlarında Dikkat Çeken Oy Dağılımı

Başkanlık yarışında iki adayın aldığı oy oranları şu şekilde açıklandı:

Florentino Perez: %65.8

Enrique Riquelme: %34.2

Ayrıca duyurulan verilere göre Florentino Perez’in geçerli oyların yüzde 68.6’sını aldığı belirtildi. Bu sonuç, seçim yarışında mevcut başkanın açık ara önde olduğunu ortaya koydu.

REAL MADRID SEÇİM SONUCU!

Real Madrid seçim sonucu, kulüp üyelerinin büyük bölümünün mevcut yönetim modeline destek verdiğini gösterdi. Başkanlık yarışını kazanan Florentino Perez, böylece kulübün geleceğinde söz sahibi olmaya devam edecek.

Seçim süreci boyunca kulübün yönetim yapısı ve geleceğe yönelik planları üyeler tarafından yakından takip edilirken, ortaya çıkan sonuçlar mevcut başkana duyulan güvenin sürdüğünü ortaya koydu.

Real Madrid’de gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrasında gözler yeni dönemde atılacak adımlara çevrilmiş durumda. Ancak seçim sonuçları açısından bakıldığında, üyelerin tercihi net şekilde Florentino Perez’den yana oldu.