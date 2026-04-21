Real Madrid Alaves maçı hangi kanalda, Real Madrid Alaves nereden CANLI izlenir? Arda Güler Madrid Alaves maçında oynuyor mu?

Real Madrid - Alaves maçını canlı izlemenin yolu var mı? La Liga'da şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde Real Madrid - Alaves karşılaşması büyük ilgi çekiyor. Peki Real Madrid - Alaves maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenebilir? Arda Güler oynayacak mı?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

La Liga'da şampiyonluk yarışı bu gece Santiago Bernabéu'da kızışacak! Real Madrid, evinde Alaves'e karşı sahaya çıkıyor. Türk taraftarlar için ayrı bir heyecan var: Arda Güler bu maçta oynayacak mı? Tüm yayın ve saat bilgileri haberimizde...

Real Madrid - Alaves İspanya La Liga maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport'u Tivibu'da 73, Turkcell TV+'ta 77 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir durumda.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus'a Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak ulaşabilirsiniz. Dijital platformlar üzerinden de canlı yayın seçeneği mevcut.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Madrid - Alaves maçı, 21 Nisan Salı günü saat 22:30'da başlayacak. Gecenin en büyük La Liga karşılaşmasına hazır olun, maçı kaçırmayın!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga'nın bu kritik karşılaşması, Madrid'de yer alan efsanevi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Real Madrid, kendi taraftarının önünde Alaves'e karşı 3 puan peşinde olacak.

ARDA GÜLER MADRİD ALAVES MAÇINDA OYNUYOR MU?

İşte ilk 11’ler: