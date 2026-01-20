Haberler

Real Madrid 11'i! Şampiyonlar Ligi Real Madrid Monaco maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Real Madrid Monaco maç kadrosu ilk 11!

Real Madrid 11'i! Şampiyonlar Ligi Real Madrid Monaco maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Real Madrid Monaco maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Real Madrid - Monaco maç kadrosu! Real Madrid Monaco 11'ler! R.Madrid Monaco maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Real Madrid Monaco ilk 11'ler açıklanıyor. Real Madrid Monaco muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Real Madrid Monaco maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Real Madrid Monaco ilk 11'ler açıklanıyor. Real Madrid Monaco muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

REAL MADRİD - MONACO MAÇ KADROSU İLK 11

Real Madrid Monaco maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Real Madrid'in Monaco karşısındaki muhtemel ilk 11'inde Thibaut Courtois kalede yer alıyor. Savunma hattında Raul, Alvaro Fernandez ve Dean Huijsen bulunurken orta alanda Jude Bellingham, Arda Güler, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni görev alıyor. Hücum hattında ise Junior Vinicius, Kylian Mbappe ve Gonzalo'nun sahada olması bekleniyor.

Monaco cephesinde kalede Philipp Köhn görev yapıyor. Savunmada Jordan Teze, Caio Henrique, Kassoum Ouattara, Wout Faes ve Eric Dier forma giyerken orta sahada Denis Zakaria ve Aleksandr Golovin bulunuyor. Hücum hattında Maghnes Akliouche, Mika Biereth ve Folarin Balogun'un yer aldığı bir kadronun sahada olması bekleniyor.

Onur BAYRAM
