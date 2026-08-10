Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelen “itirafçı” olduğu yönündeki iddialara avukatı Burak Mengü yanıt verdi. Fatih Altaylı'ya konuşan Mengü, müvekkilinin itirafçı olmadığını belirterek, bu konuda Kütahyalı ile de görüştüğünü ifade etti. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Burak Mengü kimdir, Nevşin Mengü'nün kardeşi mi? Detaylar haberimizde.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN AVUKATI BURAK MENGÜ KİMDİR?

Burak Mengü, hukuk eğitimi alan ve avukatlık yapan bir isimdir. Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatlığını üstlenen Mengü, son olarak müvekkili hakkında ortaya atılan “itirafçı” iddialarına ilişkin açıklamasıyla gündeme geldi.

Mengü, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olmadığını söyledi. Müvekkiline bu konuyu sorduğunu belirten Burak Mengü, Kütahyalı'nın da kendisine itirafçı olmadığını söylediğini aktardı.

Bu açıklama, Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların ardından geldi.

Burak Mengü'nün mesleki geçmişinde ise avukatlık öne çıkıyor. Babası Şahin Mengü de avukatlık mesleğini yürütmüş ve aynı zamanda 23. Dönem CHP Manisa Milletvekili olarak görev yapmıştı.

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BURAK MENGÜ NEVŞİN MENGÜ'NÜN KARDEŞİ Mİ?

Evet. Burak Mengü, gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşidir. Nevşin Mengü'nün Burak Mengü adında bir erkek kardeşi bulunduğu çeşitli biyografi kaynaklarında da yer almaktadır.

BURAK MENGÜ'NÜN BABASI ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Burak Mengü'nün babası Şahin Mengü, avukat ve siyasetçiydi. Şahin Mengü, 2007 genel seçimlerinde CHP'den 23. Dönem Manisa Milletvekili seçildi ve 2007-2011 yılları arasında TBMM'de görev yaptı.

BURAK MENGÜ'NÜN ANNESİ KİM?

Burak Mengü'nün annesi Figen Mengü'dür. Şahin Mengü ile Figen Mengü'nün Burak Mengü ve Nevşin Mengü adında iki çocuğu bulunmaktadır.