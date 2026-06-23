Rasim Arı, Nevşehir’de doğup kamu yönetimi ve yerel siyaset alanında çeşitli görevlerde bulunmuş bir siyasetçidir. Farklı dönemlerde bakanlık danışmanlığı ve üst düzey kamu görevleri üstlenen Rasim Arı kimdir kimdir, hangi partiden? Rasim Arı AK Parti'ye mi geçti? Detaylar...

RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 20 Ağustos 1975 tarihinde Nevşehir’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Nevşehir’de, lise eğitimini ise İstanbul’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Marmara Üniversitesi’nde başlayan Arı, lisans eğitimini burada tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans yapmıştır.

Kamu görevine 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın danışmanlığı ile başlamış, daha sonra Devlet Bakanları Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun danışmanlık görevlerini üstlenmiştir. Bu süreçte merkezi idare içerisinde çeşitli pozisyonlarda yer alarak kamu yönetimi alanında deneyim kazanmıştır.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri olarak görevlendirilmiş, 2015 yılında ise Spor Hizmetleri Başkanlığı görevine atanarak yaklaşık üç yıl boyunca bu görevi yürütmüştür. 2018 yılında yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmak amacıyla bakanlıktaki görevlerinden ayrılmıştır.

2019–2021 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış, yerel yönetim, şehircilik ve kurumsal kapasite geliştirme alanlarında çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca UCLG-MEWA Saymanlığı görevini de üstlenmiştir.

Kamu görevlerinin yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlarda yönetim görevlerinde de bulunmuştur. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

RASİM ARI HANGİ PARTİDEN?

Rasim Arı, siyasi kariyerinde farklı dönemlerde çeşitli siyasi yapılar içinde yer almış bir isimdir. Son yerel seçimlerde İYİ Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı adayı olmuş ve seçimleri kazanarak göreve gelmiştir.

RASİM ARI AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Rasim Arı ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan iddialar arasında siyasi parti değişikliği gündemi de yer almaktadır.

Ortaya atılan iddialara göre, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ve CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’ın, perşembe günü düzenlenecek genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılacağı öne sürülmüştür. Ancak bu bilgi, kamuoyuna yansıyan bir iddia niteliğinde olup resmi bir açıklama ile kesinleşmiş bir durum değildir.

Söz konusu iddialar, siyasi gündemde yer bulmuş ve yerel yönetimlerde olası parti değişiklikleri tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.