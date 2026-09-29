Raphinha sakatlandı mı, Raphinha Galatasaray maçında yok mu?

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Barcelona'nın önemli hücum oyuncularından Raphinha'nın sakatlık durumu Galatasaray maçı öncesinde merak konusu oldu. “Raphinha sakatlandı mı?” ve “Raphinha Galatasaray maçında yok mu?” sorularına yanıt arayan futbolseverler, yıldız oyuncunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini öğrenmek için son gelişmeleri takip ediyor.

RAPHINHA SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona'da, yıldız futbolcu Raphinha'nın yaşadığı sakatlık endişeye neden oldu. Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında kasından problem yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi tamamlayamadan oyundan çıktı. Raphinha'nın sakatlığının boyutu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

RAPHINHA GALATASARAY MAÇINDA YOK MU?

Raphinha'nın yaşadığı sakatlık sonrası gözler Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çevrildi. Brezilyalı oyuncunun mücadelede forma giyip giyemeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılacak detaylı değerlendirmelerin ardından Galatasaray maçındaki durumu belli olacak.

RAPHINHA BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Barcelona'nın hücumdaki önemli isimlerinden Raphinha, sezon başlangıcındaki performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, Barcelona formasıyla çıktığı 8 resmi karşılaşmada 14 gol ve 3 asist üretti. Toplam 17 gole doğrudan katkı sağlayan Raphinha, takımının hücum gücünde önemli bir rol üstlendi.

Bu performansın ardından Raphinha'nın sakatlığı Barcelona açısından da dikkat çeken bir gelişme oldu. Oyuncunun tedavi süreci ve sağlık kontrollerinin sonucunun, Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanması planlanıyor. Karşılaşma öncesinde Barcelona cephesinde Raphinha'nın son durumu yakından takip ediliyor.

Brezilyalı yıldızın sakatlığıyla ilgili kesin karar, yapılacak kontroller ve sağlık ekibinin değerlendirmesinin ardından verilecek. Bu nedenle Raphinha'nın Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği konusunda şu aşamada kesin bir açıklama bulunmuyor.