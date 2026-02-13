Haberler

Ramazan ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü hangi güne denk geliyor, Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü hangi güne denk geliyor, Ramazan'ın ilk günü ne zaman?
Güncelleme:
Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilen sorular yeniden gündeme geldi. Oruç ibadetine hangi gün başlanacağı, ilk sahurun ne zaman yapılacağı ve Ramazan'ın başlangıç tarihinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Takvimler kontrol edilirken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü hangi güne denk geliyor, Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde aynı sorular yer alıyor. İlk sahur hangi gece yapılacak, oruç hangi gün başlayacak ve Ramazan'ın başlangıcı takvimde hangi tarihe denk geliyor? Vatandaşlar net tarih bilgisini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırırken, resmi duyurular yakından takip ediliyor. Ramazan'a dair merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayının Şubat ayının ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, hilalin görülmesiyle resmen başlıyor ve bu tarihten itibaren oruç ibadeti başlıyor.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı için öngörülen takvime göre Ramazan'ın ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. İlk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü hangi güne denk geliyor, Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oruç, Ramazan ayının ilk günü imsak vaktiyle birlikte başlayacak. İmsak saatleri illere göre farklılık gösterdiği için vatandaşların bulundukları şehrin sahur ve imsak vakitlerini takip etmeleri gerekiyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayının 29 veya 30 gün sürmesi bekleniyor. 2026 yılında Ramazan'ın Mart ayının üçüncü haftasında sona ermesi ve ardından Ramazan Bayramı'nın başlaması öngörülüyor.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Ramazan ayı hicri takvime göre 29 ya da 30 gün sürüyor. Süre, ayın hilal durumuna göre kesinlik kazanıyor.

