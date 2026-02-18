Ramazan kaç gün sürecek, bu sene kaç saat oruç tutacağız? 2026 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2026 Ramazan'ı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve oruç saatleri ne kadar olacak? Bu sorular, her yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Günlerin uzayıp kısalması, şehirden şehire değişen imsak ve iftar saatleri ile Ramazan'ın başlangıç ve bitiş tarihleri, pek çok kişinin planlarını doğrudan etkiliyor. Ayrıntılar ve tahminler, Ramazan süresince orucun nasıl uygulanacağını merak edenler için haberin devamında…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk oruç için 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve oruç 19 Şubat'ta tutulacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı 29 gün sürecek ve son oruç 19 Mart Perşembe günü tutulacak.

ORUÇ KAÇ SAAT SÜRECEK?

Bu yıl Türkiye'de günlerin uzamaya başlaması nedeniyle oruç süresi şehirden şehre değişiklik gösterecek. Ortalama olarak 12 ila 13 saat arasında olacak. Örneğin İstanbul'da ilk gün oruç süresi yaklaşık 12 saat 27 dakika iken, son gün yaklaşık 13 saat 43 dakika sürecek. Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde oruç saatleri ilk günden son güne doğru uzayacak.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan Bayramı, Ramazan ayının tamamlanmasının ardından gelen ve Müslümanlar için sevinç, paylaşma ve yardımlaşma dönemini simgeleyen özel bir bayramdır. Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanır ve aile, arkadaş ve komşularla bir araya gelerek dini ve kültürel değerlerin yaşatıldığı günlerdir.