İslam takviminin en kıymetli zaman dilimlerinden biri olan Ramazan ayı, yalnızca bir ibadet dönemi değil; aynı zamanda ruhu terbiye eden, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve insanı kendi özüyle yüzleştiren müstesna bir mevsimdir. Kur'ân-ı kerîm'in bu ayda indirilmeye başlanmış olması, Kadir gecesini içinde barındırması ve oruç ibadetinin bu ayda farz kılınması, Ramazan'ı diğer aylardan ayıran temel özelliklerdir. Peki, Ramazan ayının fazileti nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Detaylar...

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Ramazan ayı, İslam'ın beş temel esasından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği kutsal zaman dilimidir. Oruç, hicretten 18 ay sonra farz kılınmıştır. Bu yönüyle Ramazan, doğrudan farz bir ibadetin ayıdır.

Ramazan'ın Manevi Değeri

İslam âlimlerinin bildirdiğine göre:

Bu ayda yapılan nafile ibadetler, başka aylarda yapılan farz ibadetler kadar sevap kazandırır.

Bu ayda yapılan bir farz, başka zamanlarda yapılan yetmiş farz sevabı gibidir.

Oruçluya iftar verenin günahları affedilir ve cehennemden azat edilir.

İmam-ı Rabbani hazretleri, Ramazan'ın fırsat bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, bu ayın ahireti kazanmak için eşsiz bir imkân sunduğunu ifade etmektedir.

Kur'an Ayı: İlahi Kelamın İniş Zamanı

Ramazan ayını diğer aylardan ayıran en önemli özelliklerden biri, Kur'ân-ı kerîm'in bu ayda indirilmeye başlanmış olmasıdır. Ayrıca bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de bu ay içerisindedir. Bu durum Ramazan'ı, vahiy ve rahmet ekseninde özel bir konuma yerleştirir.

Rahmet Kapılarının Açıldığı Zaman

Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre:

Cennet kapıları açılır.

Cehennem kapıları kapanır.

Şeytanlar zincire vurulur.

Rahmet kapıları sonuna kadar açılır.

Bu hadis rivayetleri arasında Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve Sünen-i Nesai gibi güvenilir kaynaklar bulunmaktadır.

Ramazan'ın Üç Aşaması

İslam âlimlerinin naklettiği hadislerde Ramazan'ın:

İlk günlerinin rahmet,

Ortasının mağfiret,

Sonunun cehennemden kurtuluş olduğu bildirilmiştir. Bu üç aşama, mümin için bir manevi yükseliş grafiği sunar.

Günahların Affı ve Büyük Fırsat

Hadis-i şerifte şu müjde yer almaktadır:

"Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutanın geçmiş günahları affolur."

Bu rivayet, Sahih-i Buhari'de yer almaktadır ve Ramazan'ın arınma ayı olduğunu açıkça göstermektedir.

Ramazan'da Yapılan İbadetlerin Etkisi

Teravih namazı sünnettir.

Sahuru geciktirmek ve iftarı erken yapmak sünnettir.

Hurma ile iftar etmek sünnettir.

Hatim okumak önemli bir sünnettir.

Ayrıca bu ayda yapılan hayır ve sadakaların sevabı kat kat artırılır. Emri altında bulunanların işini hafifleten yöneticilerin affedileceği de bildirilmektedir.

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Oruç, yalnızca aç ve susuz kalmak değildir; nefsin terbiye edilmesi, sabrın kuvvetlenmesi ve kalbin arınmasıdır.

"Ramazan" kelimesinin kökü, "yakmak" anlamına gelir. Âlimler, bu ayda tutulan orucun günahları yakıp yok etmesine işaret edildiğini ifade ederler.

Bir Günlük Oruç Bile Büyük Kazançtır

Hadis-i şerifte:

"Özürsüz olarak Ramazan'da bir gün oruç tutmayan, bütün yıl oruç tutsa o sevaba kavuşamaz."

buyrulmuştur. Bu rivayet Sünen-i Tirmizi'de yer almaktadır.

Oruç ve Sabır İlişkisi

"Oruç sabrın yarısıdır." hadisi Sahih-i Müslim'de rivayet edilmiştir. Oruç, insanın nefsine karşı direncini artırır ve iç disiplin kazandırır.

Oruçluya Özel Mükâfat

Hadislerde bildirildiğine göre:

Oruçlu iken ölen cennete girer.

Allah yolunda bir gün oruç tutan kişi, cehennemden yetmiş yıllık mesafe kadar uzaklaştırılır.

Oruçlunun duası makbuldür.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında miskten daha hoş kabul edilir.

Bu rivayetler arasında Sahih-i Buhari ve Taberani Mu'cem gibi klasik hadis kaynakları bulunmaktadır.

Gerçek Oruç Nedir?

Peygamber Efendimiz, sadece yemeyi ve içmeyi bırakmanın yeterli olmadığını; kötü sözden, boş konuşmadan ve çirkin davranıştan da uzak durmak gerektiğini bildirmiştir. "Biri size sataşırsa 'Ben oruçluyum' deyin" tavsiyesi, orucun ahlakî boyutunu ortaya koyar.

Zorluk Sevabı Artırır

İbadette meşakkat arttıkça sevap da artar. Yazın uzun ve sıcak günlerinde tutulan oruç, kışın kısa günlerine göre daha zor olabilir. Âlimler, "Ecir meşakkate göredir" kaidesini hatırlatarak zorluk derecesinin sevaba yansıdığını ifade ederler.