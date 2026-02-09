Ramazan ayı, İslam dünyası için manevi bir arınma ve ibadet dönemidir. Her yıl büyük bir heyecanla beklenen bu mübarek ay, 2026 yılında da hem ibadetleri hem de bayram coşkusunu birlikte getiriyor. Bugün itibarıyla Ramazan'a sadece kısa bir süre kaldı ve milyonlarca Müslüman, ilk oruç gününü ve sahur saatlerini merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 ilk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan'a kaç gün kaldı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2026 yılı Ramazan takvimi şu şekilde şekilleniyor:

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı Ramazan ayı, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur ile başlayacak. Bu tarihten itibaren Müslümanlar oruç ibadetine başlayacak ve Ramazan ayının ruhunu yaşamaya başlayacak.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ibadet yoğunluğu artarken, aileler ve toplumlar manevi bir birliktelik havasına bürünüyor. Ramazan ayı boyunca camilerde teravih namazları, iftar sofraları ve sadaka ile yardımlaşma faaliyetleri ön plana çıkacak.

2026 İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Diyanet verilerine göre, 2026 yılında ilk oruç 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak. Bu tarih, mübarek ayın başlangıcını işaret ediyor ve gün boyunca sabır, nefis terbiyesi ve ibadetle geçirilmesi gereken ilk oruç gününü simgeliyor.

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?

Bugün itibarıyla 9 Şubat 2026 tarihi göz önüne alındığında, Ramazan ayının başlamasına tam 10 gün kaldı. Bu kısa süre, birçok kişi için Ramazan hazırlıkları ve manevi hazırlıklarını gözden geçirme fırsatı sunuyor.

Ramazan'a kalan bu günlerde, iftar ve sahur hazırlıkları yapılırken, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma da ön plana çıkıyor. Aynı zamanda ibadet ve dua programları gözden geçirilerek Ramazan ayı boyunca uygulanacak ritüeller planlanıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından, İslam dünyası Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayacak. 2026 yılı için Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bu tarihlerde Müslümanlar, bayram namazlarını eda edecek, aile ve sevdikleriyle bir araya gelecek ve geleneksel bayram ziyaretlerini gerçekleştirecek. Ramazan Bayramı, hem dini bir kutlama hem de toplumsal bir kaynaşma dönemi olarak önem taşıyor.

RAMAZAN 2026 ÖNEMLİ TARİHLER

İlk Sahur: 18 Şubat 2026 → 19 Şubat'a bağlayan gece

İlk Oruç: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kalan Gün Sayısı: 10 gün

Ramazan Süresi: 29 gün

Kadir Gecesi (Tahmini): 14 Mart 2026 Cumartesi

Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar