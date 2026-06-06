Rahmi Koç Kürtlere ne dedi, Rahmi Koç Kürt kadın fıkrası olayı nedir, Rahmi Koç’a neden soruşturma açıldı?

Rahmi Koç hakkında ortaya atılan “Kürt kadın fıkrası” iddiası ve “Kürtlere ne dedi?” şeklindeki paylaşımlar gündemi hareketlendirdi. “Rahmi Koç’a soruşturma açıldı mı?” sorusu da hızla yayılırken, olayın detayları araştırılıyor. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

RAHMİ KOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI! İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç hakkında sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bir açılış programında sarf edildiği iddia edilen ifadeler nedeniyle kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Konu kısa sürede geniş yankı uyandırırken, olayın detayları merak konusu oldu.

SORUŞTURMA TÜRK CEZA KANUNU 216. MADDE KAPSAMINDA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin toplumun bir kesimini hedef aldığı ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikte değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca “halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan soruşturma açıldığı bildirildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, hiçbir kişi veya kurumun hukuk karşısında ayrıcalıklı olmadığı vurgulanırken, insan onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin kabul edilemeyeceği ifade edildi. Yargı sürecinin bağımsız şekilde devam ettiği belirtildi.

RAHMİ KOÇ’TAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Gelişmelerin ardından iş insanı Rahmi Koç da bir açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi. Koç, sözlerinin herhangi bir kimliği hedef alma amacı taşımadığını ifade ederek üzüntüsünü dile getirdi. Açıklama sonrası konu sosyal medyada da geniş şekilde tartışılmaya devam etti.

KAMUOYUNDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Yaşanan gelişmeler hem iş dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Soruşturma süreci devam ederken, kamuoyu olayla ilgili yapılacak yeni açıklamalara odaklandı.