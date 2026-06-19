Rahimcan Kapkap kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde hayat verdiği Emir karakteriyle dikkat çeken Rahimcan Kapkap, son dönemin yükselen genç oyuncuları arasında yer alıyor. Başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncunun hayatı ve kariyeri merak konusu olurken, "Rahimcan Kapkap kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları da araştırılıyor. İşte Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap hakkında merak edilenler...

RAHİMCAN KAPKAP KİMDİR?

Rahimcan Kapkap, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Metehan Ünal karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Oyunculuk alanında aldığı eğitimlerin ardından profesyonel kariyerine adım atan Kapkap, televizyon dünyasının yükselen isimleri arasında gösterilmektedir.

RAHİMCAN KAPKAP KAÇ YAŞINDA?

18 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelen Rahimcan Kapkap, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

RAHİMCAN KAPKAP NERELİ?

Rahimcan Kapkap, Konya doğumludur ve aslen Konyalıdır. Eğitim ve oyunculuk kariyeri nedeniyle yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

RAHİMCAN KAPKAP'IN KARİYERİ

Rahimcan Kapkap, eğitim hayatında Radyo, Televizyon ve Sinema alanında öğrenim gördü. Oyunculuk eğitimlerini Craft Tiyatro Atölyesi ve Akademi 35Buçuk'ta tamamlayan genç oyuncu, profesyonel kariyerine 2021 yılında yayınlanan Elkızı dizisindeki Mert Karasu karakteriyle başladı.

Asıl çıkışını ise Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Metehan Ünal karakteriyle gerçekleştirdi. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinde Veliaht ve İlk Gençlik gibi projelerde de yer alan Rahimcan Kapkap, televizyon ve sinema dünyasında yükselişini sürdürmektedir.