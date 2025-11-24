Rahimcan Kapkap ile Afra Saraçoğlu arasında aşk mı var? Rahimcan Kapkap ile Afra Saraçoğlu sevgili mi?

Magazin gündemini son günlerde meşgul eden konu, Rahimcan Kapkap ile Afra Saraçoğlu arasındaki ilişki oldu. Sosyal medyada paylaşılan ipuçları "Acaba ikili arasında bir aşk mı var?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, genç oyuncular gerçekten sevgili mi, yoksa sadece dostane bir yakınlık mı söz konusu? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

RAHİMCAN KAPKAP KİMDİR?

Rahimcan Kapkap, 1998 yılında İstanbul'da doğmuş genç bir sinema ve dizi oyuncusudur. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitimini sürdürürken, 2020 yılından itibaren Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Sadece oyunculukla değil, dans ve çeşitli spor dallarıyla da ilgilenen Kapkap, Vals, Tango, Salsa, Bachata gibi dans türlerinin yanı sıra tenis, voleybol, basketbol, kürek ve eskrim gibi sporlarda da yetkinlik gösteriyor.

2021 yılında oyunculuk kariyerine "Elkızı" dizisi ile adım atan Kapkap, ardından "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Metehan Ünal karakterini canlandırarak dikkat çekti. Genç oyuncu, kariyerine yeni projelerle devam ediyor.

RAHİMCAN KAPKAP KAÇ YAŞINDA?

Rahimcan Kapkap 1998 doğumlu olduğu için 2025 itibarıyla 27 yaşındadır.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 1997 doğumlu, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. Eğitimini Koç Üniversitesi'nde tamamlamış ve ardından oyunculuk kariyerine odaklanmıştır. Genç yaşına rağmen birçok popüler dizi ve filmde rol almış, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Saraçoğlu, hem oyunculuğu hem de sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

AFRA SARAÇOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Afra Saraçoğlu, 1997 doğumlu olduğundan 2025 itibarıyla 28 yaşındadır.

RAHİMCAN KAPKAP İLE AFRA SARAÇOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Son dönemde sosyal medyada ve magazin gündeminde, Rahimcan Kapkap ile Afra Saraçoğlu'nun ilişkisiyle ilgili iddialar gündeme gelmiş olsa da, çiftin bu konuda resmi bir açıklaması bulunmamaktadır. Her iki oyuncu da kariyerlerine odaklanmayı tercih ediyor ve özel hayatlarıyla ilgili bilgileri sınırlı paylaşıyor.