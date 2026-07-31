Rafael Leao Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Rafael Leao Fenerbahçe'ye transfer olacak mı, anlaşma sağlandı mı ve Milan oyuncunun ayrılığına onay verecek mi? Transfer piyasasında öne çıkan iddiaların ardından taraftarlar, Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin gelişmeleri araştırıyor. İşte Rafael Leao'nun Fenerbahçe ihtimaliyle ilgili son transfer haberleri ve gündeme yansıyan detaylar.

RAFAEL LEAO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ? MİLAN'DAN TRANSFER CEVABI

Transfer döneminde adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Rafael Leao için İtalya'dan dikkat çeken gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milan'ın Portekizli yıldız için belirlediği bonservis bedeli ve oyuncunun maaş beklentisi transfer görüşmelerinin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı taraftarlar ise Rafael Leao transferinde son durumu araştırmayı sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Rafael Leao'nun transferine tamamen kapıyı kapatmasa da bonservis konusunda geri adım atmayı düşünmüyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken transferin ağustos ayı içerisinde netlik kazanabileceği belirtiliyor.

MİLAN'DAN 50 MİLYON EURO MESAJI

Corriere dello Sport'un haberine göre Milan yönetimi, Rafael Leao için belirlediği 50 milyon euroluk bonservis talebinden vazgeçmiyor. İtalyan ekibinin hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a bu rakamın altına inmeyeceğini ilettiği aktarıldı.

Şu ana kadar iki kulübün de yaptığı tekliflerin Milan'ın beklentisini karşılamadığı ifade edilirken, pazarlıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

MAAŞ TALEBİ TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR

Rafael Leao'nun yıllık maaş beklentisinin de transfer sürecini zorlaştırdığı belirtiliyor. Haberlere göre Portekizli yıldız, yıllık 12 milyon euronun üzerinde bir maaş talep ediyor. Bu rakam nedeniyle hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ekonomik şartları değerlendirmeyi sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kulüpler ile oyuncu cephesi arasında henüz maaş konusunda ortak bir noktaya ulaşılamadığı öğrenildi.

TRANSFERDE SON DURUM

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için girişimlerini sürdürdüğü belirtilirken, Milan'ın istediği bonservis bedeline henüz ulaşılamadığı bildirildi. Haberde, görüşmelerin devam ettiği ve olası bir anlaşmanın ancak ağustos ayının ilerleyen günlerinde gerçekleşebileceği ifade edildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Rafael Leao'nun Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle İtalyan kulübü, yıldız futbolcu için istediği bonservis bedelinde taviz vermeyi planlamıyor.