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Beykoz’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Beykoz’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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BEYKOZ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

BEYKOZ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir otomobil takla atarken hastaneye kaldırılan yararlıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Beykoz-Riva Yolu Elmalı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 BR 6161 plakalı otomobil ile 35 CCM 915 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 BR 6161 plakalı otomobil takla atarken, 35 CCM 915 plakalı otomobil ise savruldu. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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