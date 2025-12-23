Radarla bağlantısı kesilen özel jet kimin, sahibi kim jette kaç kişi var, isimleri ne (Falcon 50)?

Başkent Ankara'dan kalkış yapan özel bir jetin hava trafik kontrolüyle temasının kesilmesi üzerine alarma geçildi. Gelen ilk iddialara göre uçakta Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu öne sürülüyor. Radar bağlantısı kesilen jetin mülkiyeti, sahibi, uçakta kaç kişinin yer aldığı ve bu kişilerin isimleriyle ilgili ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.

RADARLA TEMAS KESİLDİ, GELİŞMELER İZLENİYOR

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan bir özel jetle kısa süre sonra iletişimin kesildiği bildirildi. Yetkililer olayla ilgili süreci yakından takip ederken, hava trafiği açısından gerekli önlemler devreye alındı.

UÇAKTA ÜST DÜZEY BİR İSİM OLDUĞU İDDİASI

Radar bağlantısı kesilen özel jetle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu öne sürülürken, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

UÇAĞIN ROTASI VE TİPİ BELLİ OLDU

Esenboğa'dan Trablus'a gitmek üzere kalkış yapan Falcon 50 tipi iş jetinin, havalanmasının ardından hava trafik kontrolüyle temasının koptuğu öğrenildi. Olası risk ihtimaline karşı Ankara hava sahası geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR

Özel jetin kime ait olduğu, sahibi, uçakta bulunan kişi sayısı ve yolcuların kimlikleriyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Yerlikaya Ali Yerlikaya, Esenboğa'dan kalktıktan sonra radar bağlantısı kesilen iş jetiyle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır." dedi.