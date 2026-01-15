Racing Santander Barcelona maçı hangi kanalda? Racing Santander Barcelona maçı CANLI nereden izlenir?

Copa del Rey takviminde dikkat çeken Racing Santander–Barcelona maçı, sporseverlerin yakın takibinde. Dev mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen izleyiciler, canlı yayın bilgileri, kanal seçenekleri ve maçın nereden izlenebileceği konusunda yoğun arama yapıyor. Özellikle yayın saati ve erişim detayları merak edilen konuların başında geliyor.

RACING SANTANDER VS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan, Racing Santander ile Barcelona arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşma, S Sport Plus üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

RACING SANTANDER–BARCELONA MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME DETAYLARI

S Sport Plus, uydu ve dijital platformlar üzerinden erişilebilen bir spor kanal. Maç, şifreli yayın kapsamında Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek.

RACING SANTANDER–BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Copa del Rey'de oynanacak Racing Santander–Barcelona karşılaşması, 15 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek.

RACING SANTANDER–BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelede ilk düdük, 23:00'te çalacak.

RACING SANTANDER–BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Kral Kupası mücadelesinde Racing Santander ile Barcelona, Santander'deki Estadio El Sardinero Stadyumunda karşı karşıya gelecek.