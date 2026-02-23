Rabia Soytürk'e dizi setinde ne oldu? Teşkilat dizi setinde ne oldu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Teşkilat dizisinin setinde yaşanan talihsiz bir kaza, magazin ve televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, aksiyon sahnesi çekimi sırasında ciddi bir yaralanma yaşadı. Peki, Rabia Soytürk'e sette ne oldu? Teşkilat dizi setinde ne oldu? Detaylar...

RABİA SOYTÜRK'E SETTE NE OLDU?

Aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında meydana gelen kazada Rabia Soytürk'ün baş parmağı ciddi şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, yüksek tempolu bir sahne esnasında yaşanan talihsiz olay sonucunda oyuncunun baş parmağı kopma noktasına geldi.

Olayın hemen ardından set ekibi hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerine haber verilmeden önce ilk müdahale çekim alanında gerçekleştirildi. Bu hızlı refleks, olası daha büyük bir sağlık riskinin önüne geçilmesinde kritik rol oynadı.

Yaşanan kazanın ardından kısa süreli bir panik yaşansa da, set ortamında kontrolün hızlıca sağlandığı öğrenildi. Profesyonel ekip organizasyonu sayesinde oyuncu vakit kaybetmeden hastaneye sevk edildi.

Hastanede acil serviste tedavi altına alınan Soytürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu, gerekli müdahalelerin ardından taburcu edildiği bildirildi. Oyuncunun genel sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati bir riskinin bulunmadığı aktarıldı.

