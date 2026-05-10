PSG Brest maçı hangi kanalda, PSG Brest nereden CANLI izlenir?

Fransız futbolunun zirvesinde nefesleri kesecek olan bu zorlu 90 dakikayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluş bilgilerini dijital ortamlarda sorgulamaya başladı. Arama motorlarında hız kazanan "PSG - Brest nereden CANLI izlenir?" başlığı altında, maçın beIN Sports ekranlarındaki yayın statüsü ve başlama saati gibi merak edilenleri sizler için derledik. İşte şampiyonluk yarışını ve üst sıraları doğrudan ilgilendiren bu kritik mücadelenin canlı yayın detayları...

PSG - BREST MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Paris Saint-Germain (PSG), ligin formda ekiplerinden Brest’i konuk ediyor. Yıldızlar karması PSG, taraftarı önünde galibiyete uzanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken; Brest ise zorlu Paris deplasmanından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte futbolseverlerin merakla beklediği PSG - Brest maçının saati, kanalı ve yayın detayları:

Ligue 1’in 33. haftasında sahne alacak olan bu dev mücadele, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) günü oynanacak. Paris’in ikonik stadyumu Parc des Princes’te nefeslerin tutulacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22:00’de çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: PSG - BREST HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain ile Brest arasındaki bu kritik 90 dakika, Türkiye’de Ligue 1’in resmi yayıncısı olan beIN Media Group tarafından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şu kanal üzerinden takip edebilirsiniz:

• beIN Sports 2

BEIN SPORTS 2 KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyon başında veya dijital platformlarda izlemek isteyen taraftarlar için erişim kanalları şu şekildedir:

• Digiturk: 78. Kanal

• Kablo TV: 233. Kanal

• Yayın; Türksat uydusunun yanı sıra internet üzerinden beIN Connect ve TOD uygulamaları aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilecektir.

PARC DES PRINCES STADYUMU’NDA DEV RANDEVU

Ev sahibi PSG, kendi sahası Parc des Princes’te taraftar desteğiyle oyunun kontrolünü elinde tutmayı hedeflerken, Brest’in disiplinli savunması karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Ligin üst sıralarını doğrudan etkileyecek olan bu taktiksel savaş, pazar gecesine damga vuracak.

Fransa’daki bu futbol şölenini kaçırmamak için saat 22:00’de beIN Sports 2 ekranlarında yerinizi almayı unutmayın!