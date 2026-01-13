PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU 2026: MEB proje okulları tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Proje okulları başvurusu nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreci, 2026 yılı için netleşen takvimle birlikte eğitim camiasının en çok takip edilen gündem başlıklarından biri hâline geldi. Peki, MEB proje okulları tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Proje okulları başvurusu nasıl yapılır? Detaylar...

MEB PROJE OKULLARI TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmî takvime göre, 2026 yılı proje okulları öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreci farklı aşamalardan oluşuyor. Her başvuru türü için belirlenen tarihler, adayların statüsüne göre değişiklik gösteriyor.

Takvime göre;

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme tercih başvuruları:

5 – 8 Mayıs 2026

Yeniden yönetici görevlendirme tercih başvuruları:

11 – 15 Haziran 2026

İlk defa yönetici görevlendirme tercih başvuruları:

24 – 26 Haziran 2026

Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesine yönelik tercih başvuruları:

17 – 22 Temmuz 2026

Bu tarihler, MEB'in öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerinde bağlayıcı nitelik taşıyor. Başvuru takvimini kaçıran adaylar, ilgili atama döneminde hak kaybı yaşayabiliyor.

MEB proje okulları tercih başvuruları, öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sürecinin ilk aşamasında 5 Mayıs 2026 itibarıyla başlayacak. Bu süreçte adaylar, yalnızca belirtilen tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

Tercih süreci;

Öğretmenlik görevine atanmak isteyenler

Yöneticilik (müdür veya müdür yardımcısı) görevine görevlendirilmek isteyenler

için ayrı ayrı yürütülüyor. Adaylar aynı başvuru döneminde yalnızca tek bir görev türü için tercih yapabiliyor. Bu durum, sistem üzerinden otomatik olarak kontrol ediliyor ve mevzuata aykırı başvurular geçersiz sayılıyor.

PROJE OKULLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Proje okulları başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın dijital başvuru sistemleri üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Fizikî evrak teslimi ya da elden başvuru kabul edilmiyor.

Başvurular;

mebbis.meb.gov.tr

personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden erişilebilen Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılıyor.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar şunlar:

Adaylar, öğretmenlik veya yöneticilik görevlerinden yalnızca biri için başvuruda bulunabilir.

Yöneticilik başvurularında, müdür ve müdür yardımcılığı görevlerinden sadece biri tercih edilebilir.

Her aday, en fazla 10 eğitim kurumu tercih edebilir.

Tercihler, adayın alanı itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumları arasından yapılır.

Yer değiştirme işlemleri sonucunda norm kadro açığı oluşabilecek kurumlar da tercih listesine eklenebilir.

Zorunlu hizmet şartı

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan eğitim kurumları dışındaki proje okullarına atanabilmek için, adayların 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla;

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması,

Zorunlu çalışmadan muaf tutulmuş olması,

Ya da zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmiş olması

gerekiyor.

Görevlendirme sonrası kısıtlamalar

Proje okullarına atanan öğretmenler, aynı atama döneminde il içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.

Görevlendirilen yöneticiler ise, aynı görevlendirme döneminde yeniden ya da ilk defa yönetici görevlendirme başvurusu yapamaz.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Proje okulları öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları, başvuru türlerine göre farklı tarihlerde ilan edilecek. MEB tarafından duyurulan resmî sonuç açıklama takvimi şu şekilde:

Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları:

8 Haziran 2026

Yeniden yönetici görevlendirme sonuçları

18 Haziran 2026

İlk defa yönetici görevlendirme sonuçları

01 Temmuz 2026

Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi sonuçları

24 Temmuz 2026

Sonuçlar, MEB'in resmî internet siteleri üzerinden ilan edilecek ve adaylar sonuç bilgilerine bireysel kullanıcı hesapları aracılığıyla erişebilecek.