PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI EKRANI (MEB.GOV.TR) 2026 MEB proje okulları atama ve görevlendirme sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sürecinde sonuçlar için beklenen gün geldi. 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilen başvuruların ardından binlerce aday gözünü resmi açıklamaya çevirdi. Peki, 2026 MEB proje okulları atama ve görevlendirme sonuçlarına nereden nasıl bakılır? Detaylar..

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI EKRANI (MEB.GOV.TR)

5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda tercihlerini tamamlayan öğretmen ve yöneticiler, bugün ilan edilmesi beklenen sonuçlarla birlikte süreçte kritik bir aşamayı geride bırakmış olacak. Atama ve görevlendirme işlemleri, yalnızca MEB’in resmi personel sistemi üzerinden duyurulacak.

Söz konusu sonuçlara erişim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan personel.meb.gov.tr üzerinden sağlanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve gerekli kimlik doğrulama bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek.

Resmi açıklamaya göre proje okulları atama ve görevlendirme sonuçları 16 Haziran 2026 Salı günü ilan edilecek. Sonuçların yayımlanmasının ardından, ataması yapılan öğretmen ve yöneticiler için yeni süreç takvimi devreye alınacak.

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2026 MEB PROJE OKULLARI ATAMA VE GÖREVLENDİRME SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

2026 yılı proje okulları atama ve görevlendirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yalnızca resmi dijital platformlar üzerinden erişime açılmaktadır. Adayların sonuçları öğrenebilmesi için herhangi bir fiziki başvuru merkezine gitmesine gerek bulunmamaktadır.

Sonuç sorgulama işlemi şu adımlar üzerinden gerçekleştirilecektir:

MEB’in personel işlemleri için kullandığı resmi sistem olan personel.meb.gov.tr adresine giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ile kişisel doğrulama ekranına erişilir.

Proje okulları atama ve görevlendirme sonuçları ekranı üzerinden sorgulama yapılır.

Atama durumu ve yerleştirme bilgileri görüntülenir.

Sistem üzerinden yapılan duyuru, resmi tebligat niteliği taşımakta olup ayrıca bireysel bildirim yapılmayabilir. Bu nedenle adayların resmi ekranı düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç yalnızca yerleştirme ile sınırlı kalmayacak, tebligat ve ilişik kesme işlemleriyle devam edecektir. Bu aşamalar MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda ilerleyecektir.

PROJE OKULLARI ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı proje okulları atama ve görevlendirme takvimi, sürecin tüm aşamalarını net şekilde belirlemiştir. Adayların başvurudan sonuç açıklamasına ve sonrasındaki işlemlere kadar olan süreç bu takvim doğrultusunda yürütülmektedir.

Takvim kapsamında tamamlanan ve planlanan aşamalar şu şekildedir:

27-30 Nisan 2026: Görev süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin belirlenmesi

5-8 Mayıs 2026: Boş norm kadroların ilan edilmesi ve başvuruların alınması

5-11 Mayıs 2026: Başvuruların il milli eğitim müdürlüklerince onaylanması

16 Haziran 2026: Atama ve görevlendirme sonuçlarının açıklanması

Sonuçların ilan edilmesinin ardından yeni aşama, yerleştirmesi yapılan adayların görev başlangıç süreçleri olacaktır.