Prof. Dr. Fatma Fidan kimdir? Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın eşi Fatma Fidan kaç yaşında, nereli?

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN'IN EŞİ PROF. DR. FATMA FİDAN KİMDİR?

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın eşi Prof. Dr. Fatma Fidan, 1971 yılında Karabük’te doğmuştur. Eğitim hayatına Demir Çelik İlkokulu’nda başlayan Fidan, ortaöğrenimini Yenişehir Ortaokulu’nda, lise eğitimini ise Demir Çelik Lisesi’nde tamamlamıştır. Tıp alanındaki eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde sürdüren Fatma Fidan, 1994 yılında mezun olarak tıp doktoru unvanını almıştır.

Meslek hayatına sağlık sektöründe pratisyen hekim olarak Bolu Merkez 3 No’lu Sağlık Ocağı’nda başlayan Fidan, daha sonra akademik kariyerine yönelmiştir. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda asistan hekim olarak görev yapmış ve ardından 1999-2003 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Uzmanlık sonrasında Malatya Devlet Hastanesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev alan Fatma Fidan, klinik tecrübesini bu süreçte geliştirmiştir. Akademik kariyerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda devam eden Fidan, 2014 yılında yardımcı doçent, 2017 yılında ise doçent unvanını almıştır.

Günümüzde aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Fatma Fidan, aynı zamanda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji-Ortopedi Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Fatma Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile evlidir.

FATMA FİDAN KAÇ YAŞINDA?

1971 doğumlu olan Prof. Dr. Fatma Fidan, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

ALİ FİDAN NERELİ?

Verilen bilgiler içerisinde Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın doğum yeri veya memleketine ilişkin herhangi bir açık bilgi yer almamaktadır.