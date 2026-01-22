Prince of Persia: The Sands of Time Remake için yıllardır devam eden belirsizlik nihayet sona erdi. Ubisoft, şirket genelinde yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma süreci kapsamında oyunun geliştirme çalışmalarının resmen durdurulduğunu açıkladı. Peki, Prince of Persia: Sands of Time Remake neden iptal edildi? Detaylar...

PRINCE OF PERSIA: SANDS OF TIME REMAKE NEDEN İPTAL Mİ EDİLDİ?

İptal kararı, yalnızca Prince of Persia: The Sands of Time Remake'e özgü bir durum değil. Ubisoft'un yaptığı resmi duyuruya göre bu süreç, üç yeni IP ve bir mobil oyun dahil olmak üzere toplam beş projenin iptal edilmesini kapsayan daha geniş ölçekli bir stratejik dönüşümün parçası. Şirket, bu kararların arkasında "daha seçici bir portföy yönetimi" ve "yükseltilmiş kalite standartları" olduğunu açıkça ifade etti.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in iptal edilmesinin arkasında yatan nedenler, projenin uzun ve sorunlu geliştirme süreciyle doğrudan bağlantılı. İlk olarak 2020 yılında duyurulan remake, beklentilerin aksine sorunsuz bir ilerleme kaydedemedi. Oyun önce Ocak 2021'e, ardından Mart 2021'e ertelendi ve sonrasında süresiz olarak askıya alındı.