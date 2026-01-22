Haberler

Prince of Persia: Sands of Time Remake neden iptal edildi?

Prince of Persia: Sands of Time Remake neden iptal edildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prince of Persia hayranlarının yıllardır merakla beklediği Prince of Persia: The Sands of Time Remake projesiyle ilgili belirsizlik sonunda netlik kazandı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Ubisoft, şirket genelinde başlattığı kapsamlı yeniden yapılanma süreci kapsamında oyunun geliştirme çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Peki, Prince of Persia: Sands of Time Remake iptal mi edildi, neden iptal edildi? Detaylar haberimizde.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake için yıllardır devam eden belirsizlik nihayet sona erdi. Ubisoft, şirket genelinde yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma süreci kapsamında oyunun geliştirme çalışmalarının resmen durdurulduğunu açıkladı. Peki, Prince of Persia: Sands of Time Remake neden iptal edildi? Detaylar...

PRINCE OF PERSIA: SANDS OF TIME REMAKE NEDEN İPTAL Mİ EDİLDİ?

İptal kararı, yalnızca Prince of Persia: The Sands of Time Remake'e özgü bir durum değil. Ubisoft'un yaptığı resmi duyuruya göre bu süreç, üç yeni IP ve bir mobil oyun dahil olmak üzere toplam beş projenin iptal edilmesini kapsayan daha geniş ölçekli bir stratejik dönüşümün parçası. Şirket, bu kararların arkasında "daha seçici bir portföy yönetimi" ve "yükseltilmiş kalite standartları" olduğunu açıkça ifade etti.

Prince of Persia: Sands of Time Remake neden iptal edildi?

PRINCE OF PERSIA: SANDS OF TIME REMAKE NEDEN İPTAL EDİLDİ

Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in iptal edilmesinin arkasında yatan nedenler, projenin uzun ve sorunlu geliştirme süreciyle doğrudan bağlantılı. İlk olarak 2020 yılında duyurulan remake, beklentilerin aksine sorunsuz bir ilerleme kaydedemedi. Oyun önce Ocak 2021'e, ardından Mart 2021'e ertelendi ve sonrasında süresiz olarak askıya alındı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı

Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! 'Pes' dedirten detaylar

Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar