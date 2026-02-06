Prens Andrew kimdir? Prens Andrew saraydan neden kovuldu?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en tartışmalı isimlerinden biri olan Prens Andrew, son yıllarda yaşadığı skandallar ve Jeffrey Epstein davası nedeniyle hem ünvanlarını kaybetti hem de halkın yoğun tepkisini çekti. 20 yılı aşkın süredir Royal Lodge malikanesinde ayrıcalıklı bir yaşam süren Andrew, Kral Charles'ın baskısı sonucu yıllardır direndiği saraydan ayrılmak zorunda kaldı. Peki, Prens Andrew kimdir? Prens Andrew saraydan kovuldu mu, neden kovuldu? Detaylar...

PRENS ANDREW KİMDİR?

Prens Andrew Mountbatten-Windsor, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en çok tartışılan üyelerinden biri olarak tarih sahnesinde yer alıyor. Kraliyet ailesinin kurallarına göre "York Dükü" unvanını taşıyan Andrew, II. Elizabeth'in ikinci oğlu olarak tanınıyor. Kraliyet görevlerinde uzun yıllar aktif olan Andrew, özellikle askeri geçmişi ve denizcilik kariyeri ile ön plana çıkmıştı. Ancak son yıllarda adı, Jeffrey Epstein skandalıyla anılır hale geldi. Bu süreç, Andrew'un tüm kraliyet unvanlarını kaybetmesine ve İngiliz halkının tepkisini çekmesine neden oldu.

20 yılı aşkın süredir Royal Lodge adlı lüks malikanede yaşayan Andrew, Windsor Kalesi içinde ayrıcalıklı bir yaşam sürüyordu. Ancak Kral Charles'ın baskısı ve halkın yoğun tepkisi, Andrew'u artık lüks yaşam alanından ayrılmak zorunda bıraktı. İngiliz basını, bu tahliye işleminin "karanlık çökerken" gerçekleştiğini vurguladı. Geçici olarak Sandringham Sarayı'nda bir eve sığınan Andrew'un kalıcı adresi, tadilatta olan Marsh Farm adlı mütevazı bir çiftlik evi olacak.

PRENS ANDREW SARAYDAN KOVULDU MU, NEDEN KOVULDU?

Prens Andrew'un kraliyet unvanlarını kaybetmesi ve malikanesini boşaltmak zorunda kalması, uzun süredir devam eden skandalın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Epstein davasında adı geçen ve Virginia Giuffre tarafından 17 yaşında kendisiyle zorla ilişkiye girildiği iddialarıyla suçlanan Andrew, önce askeri ünvanlarını ve "York Dükü" sıfatını kaybetti. Ardından geçtiğimiz yıl Kral Charles tarafından "Prens" unvanı da tamamen elinden alındı. Bu karar, Andrew'un hem kamu önünde hem de aile içinde "istenmeyen adam" ilan edilmesine yol açtı.

Andrew'un Royal Lodge'tan taşınma süreci, yıllarca Windsor Kalesi içindeki malikaneyi terk etmeye direndiği göz önünde bulundurulduğunda, Kraliyet ailesi içindeki baskının boyutunu gözler önüne seriyor. Artık 30 odalı Royal Lodge malikanesini boşaltmak zorunda kalan Andrew, geçici olarak Sandringham Sarayı'nda ikamet edecek.

KRAL CHARLES'IN BASKISI VE HALK TEPKİSİ

Andrew'un yeni yaşam alanının masrafları, malikanenin sahibi olan Kral Charles tarafından karşılanacak. Ancak bu durum, İngiliz parlamentosunda ciddi tartışmalara yol açtı. Başbakan Keir Starmer, Royal Lodge'un düşük bedellerle kullanımını ve vergi mükelleflerinin bu süreçteki rolünü araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma komisyonu kurulmasını destekledi. İngiliz kamuoyu, Andrew'un Royal Lodge'tan taşınmasını "geç kalınmış bir adalet" olarak yorumlarken, parlamentonun başlatacağı soruşturma Kraliyet Mülkleri'nin (Crown Estate) şeffaflığını masaya yatıracak.