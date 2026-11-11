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Üçüncü sezonun final yapmasının ardından "Prens 4. sezon ne zaman çıkacak?", "Yeni sezon hangi platformda yayınlanacak?" ve "Çekimler başladı mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Prens'in dördüncü sezonuna dair bilinen tüm detaylar.

PRENS 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Prens'in dördüncü sezonu için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. 11 Kasım 2026 itibarıyla ne yapım ekibinden ne de yayın platformundan yeni sezonun başlangıç gününe ilişkin resmi bir duyuru yapıldı. Daha önce yapılan açıklamalarda yeni sezonun 2026 yılının sonlarında izleyiciyle buluşması hedefleniyordu.

GİRAY ALTINOK PRENS 4. SEZON İÇİN NE DEDİ?

Dizinin başrol oyuncusu ve senaristleri Giray Altınok ile Kerem Özdoğan, katıldıkları bir programda dördüncü sezonun hazırlık takvimini paylaşmıştı. İkilinin açıklamasına göre senaryo çalışmalarının yeni yılla birlikte başlaması, çekimlerin yılın ortasına doğru yapılması ve yeni sezonun yılın sonuna doğru yayına girmesi planlanıyordu.

PRENS 4. SEZON 2026'DA YAYINLANACAK MI?

Prens'in dördüncü sezonunun 2026 bitmeden yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz kesin değil. Hazırlık ve çekim sürecine ilişkin takvimin netleşmemesi, yeni sezonun 2026'ya yetişip yetişmeyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu. Bazı haberlerde dördüncü sezonun çekimlerine Aralık 2026'da başlanabileceği öne sürülüyor. Bu iddianın doğru çıkması halinde yeni bölümlerin 2027 yılında izleyiciyle buluşması gündeme gelebilir.

PRENS 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hayır, Prens'in dördüncü sezonuna ait resmi bir fragman henüz yayınlanmadı. Fragman ve yayın tarihi bilgilerinin, yapım ekibi ya da yayın platformu tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

PRENS 4. SEZON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Prens'in ilk sezonu 16 Haziran 2023'te BluTV'de izleyiciyle buluştu. Dizinin üçüncü sezonu ise HBO Max üzerinden yayınlandı. Dördüncü sezonun da HBO Max'te yayınlanması bekleniyor.

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN BİTTİ?

Prens'in üçüncü sezonu, 27 Haziran 2025'te yayınlanan "Mahşer Günü" bölümüyle sona erdi. Sezon finalinin ardından hayranların gözü dördüncü sezona çevrildi.

PRENS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Prens, hayali Bongomya Krallığı'nda geçen olayları absürt bir mizah anlayışıyla anlatıyor. Dizide saray içindeki güç dengeleri, entrikalar ve Bongomya'nın diğer krallıklarla ilişkileri, tarihi göndermeler ve günümüze yönelik esprilerle harmanlanarak işleniyor.

PRENS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Giray Altınok: Prens

Serdar Orçin: Kalesh

Ceyda Düvenci: Sion

Aslı Tandoğan: Anarkhia

Çağdaş Onur Öztürk: Thenio

Derya Pınar Ak: Hasharia

Dördüncü sezonda oyuncu kadrosunda değişiklik olup olmayacağı ve hikayeye yeni isimlerin katılıp katılmayacağı da merak ediliyor. Yeni sezonun kadrosuna ilişkin ayrıntıların resmi duyuruyla birlikte netleşmesi bekleniyor.