Prekazi'nin vasiyeti ne, Prekazi'nin tabutuna hangi takım forması konulacak?

Cevad Prekazi, 2016 yılında verdiği bir röportajda öldüğünde Galatasaray ve Partizan formalarının tabutunda yanında olmasını istediğini söylemişti. Efsane futbolcunun bu sözleri, iki kulübe duyduğu derin bağlılığın simgesi olarak hafızalarda yer etti. Prekazi'nin vefatının ardından Galatasaray Kulübü de duygusal bir başsağlığı mesajı yayımladı. İşte Prekazi'nin vasiyetine ilişkin merak edilenler.

PREKAZİ'NİN VASİYETİ NE?

Cevad Prekazi'nin vasiyeti, son yolculuğunda Galatasaray ve Partizan formalarının yanında olmasıydı. Efsane futbolcu, 2016 yılında verdiği röportajda Galatasaray'ın hayatındaki yerini anlatırken bu isteğini de dile getirmişti. Prekazi, profesyonel kariyerinin en önemli yıllarını geçirdiği iki kulübün formasıyla toprağa verilmek istediğini açıkça ifade etmişti.

PREKAZİ'NİN TABUTUNA HANGİ TAKIM FORMASI KONULACAK?

Cevad Prekazi, tabutuna Galatasaray ve Partizan formalarının konulmasını istedi. Prekazi, futbolculuk kariyerine Partizan'da başlayarak Yugoslav futbolunun önemli isimlerinden biri oldu. 1985-1991 yılları arasında ise Galatasaray'da forma giyerek sarı kırmızılı camianın efsaneleri arasına adını yazdırdı. Efsane futbolcunun bu isteğinin cenaze töreninde yerine getirilip getirilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

PREKAZİ GALATASARAY İÇİN NE DEMİŞTİ?

Cevad Prekazi, 2016 yılındaki röportajında Galatasaray'a olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Galatasaray benim için her zaman büyük önem taşıyacak. Hayatımdaki en önemli üç şey rahmetli babam, futbol ve eşim. Burada yedi yıl oynadım, bu forma benim için her şey. Taraftarları her zaman sevdim, onlar da beni sevdi. Aramızda her zaman büyük bir saygı vardı. Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak."

GALATASARAY'DAN PREKAZİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi'nin adı, sarı-kırmızı atan kalplerde daima yaşayacak."

PREKAZİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN?

Cevad Prekazi'nin cenaze töreninin yeri ve zamanı henüz açıklanmadı. Efsane futbolcunun eski kulübü Partizan, cenaze programının daha sonra duyurulacağını bildirdi.

CEVAD PREKAZİ KİMDİR?

Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957'de Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. Kosovalı Arnavut bir ailenin çocuğu olan Prekazi, Yugoslavya'da Partizan ve Hajduk Split formalarını giydi. 1985 yılında Galatasaray'a transfer olan Prekazi, sarı kırmızılı takımla 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında iki lig şampiyonluğu yaşadı. Uzak mesafeden attığı frikik golleriyle tanınan Prekazi, Galatasaray'da forma giydiği dönemde Türk vatandaşlığına da geçti. Efsane futbolcu, 69 yaşında hayatını kaybetti.