Portekiz Norveç maçı hangi kanalda, Portekiz Norveç maçı nereden CANLI izlenir?

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Portekiz ve Norveç milli takımları, sahada önemli bir sınava çıkıyor. Her iki ekip için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Portekiz Norveç maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak dev karşılaşmalardan birinde Portekiz, sahasında Norveç'i konuk ediyor. Kadrolarında Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldız isimleri barındıran iki ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler "Portekiz Norveç maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Portekiz Norveç maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyuma dair tüm detaylar haberimizde.

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz ile Norveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Azerbaycan merkezli CBC Sport kanalından da izlenebilecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise her iki kanalın resmi internet sitelerindeki canlı yayın sayfalarını kullanabilecek. İnternet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatalım.

A HABER HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

A Haber'i uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden izlemek isteyenler için güncel kanal numaraları şu şekilde: Digiturk'te 32, D-Smart'ta 35, Kablo TV'de 56, Tivibu'da 57 ve Turkcell TV+'ta 53. kanaldan yayın takip edilebilir. Platformların kanal sıralamasında değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz ile Norveç, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ülke arasındaki karşılaşmaya Porto'daki Estadio do Dragão ev sahipliği yapacak. FC Porto'nun da iç saha maçlarını oynadığı bu modern stadyumda, Portekiz taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken konuk ekip Norveç ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: Portekiz - Norveç

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 21.45 (Türkiye saati)

Stadyum: Estadio do Dragão, Porto

Yayıncı Kanallar: A Haber