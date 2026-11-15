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Portekiz Danimarka maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

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Portekiz Danimarka maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
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Portekiz Danimarka maçı 4-1 Danimarka'nın galibiyetiyle bitti. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta 14 Kasım 2026 akşamı Braga'da oynanan maçta Danimarka'nın gollerini Höjbjerg (penaltı), iki kez Höjlund ve Andersen attı. Portekiz'in tek golü uzatma dakikalarında Bernardo Silva'dan geldi. Bu, Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakmasından sonra Portekiz'in oynadığı ilk maçtı.

Portekiz Danimarka maçı, Danimarka'nın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. haftasında 14 Kasım 2026 cumartesi akşamı Braga Belediye Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Danimarka, ikinci yarıda üç gol daha buldu. Portekiz'in golünü uzatma dakikalarında Bernardo Silva attı.

PORTEKİZ DANİMARKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 4-1 bitti. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayan karşılaşmada ilk golü 43. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg penaltıdan attı ve devre 1-0 Danimarka üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Rasmus Höjlund sekiz dakika içinde iki gol atarak farkı üçe çıkardı. 75. dakikada Joachim Andersen'in kafa golüyle skor 4-0 oldu. Ev sahibinin tek golü 90+3'te Bernardo Silva'dan geldi.

GOLLERİ KİM ATTI?

Danimarka'da Höjbjerg (43, penaltı), Höjlund (iki gol) ve Andersen (75) ağları sarstı. Portekiz'in golünü Bernardo Silva attı. Maçın en etkili ismi iki golle Höjlund oldu.

MAÇ NEDEN BU KADAR KONUŞULDU?

Karşılaşma, Cristiano Ronaldo'nun bir hafta önce milli takımı bıraktığını açıklamasından sonra Portekiz'in oynadığı ilk maçtı. Maç öncesinde Portekizli oyuncular ve seremoniye çıkan çocuklar Ronaldo'nun adını ve 7 numarasını taşıyan formalar giydi, tribünlerde de ona teşekkür eden bir pankart açıldı.

İki takım ekim ayındaki ilk maçta Kopenhag'da karşılaşmış, o maçı Portekiz 4-2 kazanmıştı.

GRUPTA SON DURUM NE?

Portekiz bu yenilgiye rağmen grup liderliğini korudu ve çeyrek finale kalmayı daha önce garantilemişti. Danimarka 5 maçta 9 puanla ikinci sırada. Aynı gün Norveç, Galler'i 3-1 yendi.

SIRADA NE VAR?

Grubun son haftası 17 Kasım 2026 salı günü oynanacak. Danimarka, Norveç'i ağırlayacak; beraberlik bile Danimarka'ya yetiyor. Portekiz ise Cardiff'te Galler'e konuk olacak.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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