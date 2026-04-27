Uluslararası sinema projelerinin giderek daha fazla ilgi gördüğü günümüzde, Türk sineması adına dikkat çeken yapımlardan biri de Portekiz Aşkı oldu. Türkiye ile Portekiz arasında gerçekleştirilen ilk ortak yapım olma özelliğini taşıyan film, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de etkileyici hikâyesiyle sinemaseverlerin radarına girmiş durumda. Peki, ''Portekiz Aşkı'' ne zaman çıkacak? Portekiz Aşkı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar...

PORTEKİZ AŞKI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sinemaseverlerin en çok merak ettiği konuların başında filmin vizyon tarihi geliyor. Güvenilir sektör kaynaklarına göre Portekiz Aşkı, 8 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye’de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Bu tarih, yaz sezonu öncesi dikkat çekici bir vizyon takvimi içerisinde yer almasıyla da stratejik bir önem taşıyor. Özellikle romantik drama türüne ilgi duyan izleyiciler için film, sezonun öne çıkan yapımlarından biri olmaya aday.

PORTEKİZ AŞKI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, hayatında ciddi kırılmalar yaşayan bir kadının yeniden ayağa kalkma ve kendini keşfetme sürecini merkezine alıyor. Hikâyenin odağında yer alan Yasemin, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir hayat sürmektedir. Kurumsal kariyerinde başarılı, düzenli ve planlı bir yaşamı vardır. Ancak özel hayatında yaşadığı büyük bir ihanet, tüm dengelerini altüst eder.

Uzun süredir birlikte olduğu ve güven duyduğu nişanlısı Yaman’ın ihaneti, Yasemin’i derin bir sarsıntıya sürükler. Bu travmatik olayın ardından hayatını kökten değiştirmeye karar verir ve geçmişini geride bırakmak için bir yolculuğa çıkar.

Ancak bu yolculuk planladığı gibi ilerlemez. Beklenmedik bir şekilde valizini ve parasını kaybeden Yasemin, kendini çaresiz bir durumda bulur. Bir arkadaşının yardımıyla Portekiz’de kalacak bir yer ayarlayan Yasemin, burada Jose isimli bir adamla aynı evi paylaşmak zorunda kalır.

Bu zorunlu birliktelik, başlangıçta karmaşık ve gergin bir sürece yol açsa da zamanla farklı bir boyut kazanır. Yasemin için bu deneyim sadece bir kaçış değil; aynı zamanda kendini yeniden keşfettiği, duygusal olarak iyileştiği ve hayata yeniden tutunduğu bir dönüşüm hikâyesine dönüşür.

“Aşkın dili yoktur” mottosuyla yola çıkan film, iki farklı kültürden gelen insanların ortak bir duyguda nasıl buluşabileceğini etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor.

PORTEKİZ AŞKI FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin en dikkat çeken yönlerinden biri de güçlü ve uluslararası oyuncu kadrosu. Başrollerde yer alan isimler, hem Türkiye’de hem de uluslararası platformda tanınan oyunculardan oluşuyor:

Cansu Dere – Yasemin

İsmail Demirci – Yaman

Diogo Margado – Jose

Cansu Dere’nin canlandırdığı Yasemin karakteri, filmin duygusal omurgasını oluştururken; İsmail Demirci’nin hayat verdiği Yaman karakteri hikâyenin kırılma noktalarından birini temsil ediyor. Portekizli oyuncu Diogo Margado ise Jose karakteriyle filme uluslararası bir derinlik katıyor.

Yönetmen koltuğunda İsmail Şahin’in oturduğu yapım, Diopter Film ve G-NR Film iş birliğiyle hayata geçirildi. Bu yönüyle film, sadece oyuncu kadrosu değil, yapım süreci açısından da uluslararası bir sinema projesi olarak öne çıkıyor.