Polonya - Türkiye maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kadınlar EuroBasket Elemeleri kapsamında oynanacak karşılaşmaya Gorzow'daki Arena Gorzow ev sahipliği yapacak. Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir ve hangi platformlarda yayınlanacak soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Polonya - Türkiye maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya - Türkiye maçı, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI TRT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

TRT Spor, Digiturk'te 56., D-Smart'ta 86., Kablo TV'de 133., Tivibu'da 85. ve Turkcell TV+'ta 70. kanaldan izlenebiliyor. Şifresiz yayın yapan TRT Spor, uydu alıcısı bulunan tüm izleyiciler tarafından ücretsiz olarak takip edilebiliyor. Karşılaşma ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesi ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor'u uydu üzerinden izleyenler maçı ücretsiz olarak takip edebilecek.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Polonya - Türkiye maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Kadınlar EuroBasket Elemeleri kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya - Türkiye maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Polonya ile Türkiye arasındaki Kadınlar EuroBasket Elemeleri karşılaşması, Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da oynanacak.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Evet, maç TRT Spor'un resmi internet sitesi ve TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden ücretsiz olarak canlı izlenebilecek.

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI DEPLASMANDA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroBasket Elemeleri'nde Polonya karşısında galibiyet arayacak. Ay-yıldızlılar, deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla EuroBasket yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.