Polonya Romanya maçı hangi kanalda, Polonya Romanya nereden CANLI izlenir?

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Milli takımların sahne aldığı yoğun maç programında Polonya ile Romanya da kozlarını paylaşacak. Grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada, iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkarak yoluna güçlü şekilde devam etmek istiyor. Avrupa futbolunu yakından takip eden futbolseverler ise mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı olarak nereden izlenebileceğini araştırıyor. Polonya-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

POLONYA-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya ile Romanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, iki takımın mücadelesini bu dijital yayın platformu aracılığıyla takip edebilecek.

POLONYA-ROMANYA MAÇI TELEVİZYONDA VAR MI?

Karşılaşmanın Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin internet üzerinden S Sport Plus'a erişmesi gerekiyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus'a internet bağlantısı bulunan cihazlar üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, platformun resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik adımlarını tamamlayarak yayına erişebiliyor. Platform; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlar üzerinden kullanılabiliyor. Yayın bağlantısında değişiklik yaşanabileceğinden, güncel bilgiler için resmi yayıncının duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

POLONYA-ROMANYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemenin güvenli yolu, resmi yayıncı S Sport Plus'ı tercih etmek. İnternette paylaşılan resmi olmayan "canlı izle" bağlantıları ise hem kesintili yayın hem de kişisel verilerin güvenliği açısından risk taşıyor. Bu nedenle futbolseverlerin yalnızca resmi kaynaklara yönelmesi tavsiye ediliyor.

POLONYA-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Polonya ile Romanya, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak.

POLONYA-ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında son dakika değişikliği olma ihtimaline karşı resmi kaynakların takip edilmesinde fayda bulunuyor.

POLONYA-ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Polonya'nın başkenti Varşova'daki PGE Narodowy'de oynanacak. Polonya'nın milli stadyumu olan ve açılır-kapanır çatısıyla dikkat çeken arena, EURO 2012'nin açılış maçına da ev sahipliği yapmıştı. Polonya, bu akşam da kalabalık taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK MAÇ

Kendi sahasında galibiyet arayan Polonya, Romanya karşısında alacağı üç puanla grupta üst sıralara yerleşmeyi hedefliyor. Mücadeleci oyun anlayışıyla bilinen Romanya ise Varşova'dan olumlu bir sonuçla dönerek iddiasını sürdürmek istiyor. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek karşılaşmada, iki takım arasında çekişmeli bir mücadele bekleniyor.