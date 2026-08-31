Polonya Portekiz maçı hangi kanalda, Polonya Portekiz voleybol maçı nereden CANLI izlenir?

Polonya Portekiz voleybol maçı, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başladı. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Polonya ile Portekiz arasındaki son 16 turu mücadelesinin yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri merak konusu olurken, maçın tüm detayları haberimizde yer alıyor.

31 AĞUSTOS 2026 POLONYA VS PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Polonya ile Portekiz, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu kapsamında karşı karşıya geliyor. Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler ise “Polonya Portekiz maçı hangi kanalda?” ve “Polonya Portekiz voleybol maçı nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Polonya-Portekiz mücadelesi tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

POLONYA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu’ndaki Polonya-Portekiz karşılaşmasının yayıncısı tabii Spor 6 olarak açıklandı. Voleybolseverler, mücadeleyi internet üzerinden tabii Spor 6 yayını aracılığıyla canlı takip edebilecek.

Karşılaşmayı televizyon platformları üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi platformlarda doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bilgileri ve erişim seçeneklerinde değişiklik yaşanabileceği için karşılaşma öncesinde resmi yayın platformunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

POLONYA PORTEKİZ VOLEYBOL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Polonya-Portekiz voleybol maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmayı tabii Spor 6’nın internet yayını üzerinden takip edebilecek. Böylece televizyon başında olamayan voleybolseverler de mücadeleyi internet bağlantısı bulunan cihazlardan izleme imkanına sahip olacak.

Polonya ile Portekiz arasındaki son 16 turu mücadelesi, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın ardından tur atlayan ekip CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterecek.

POLONYA-PORTEKİZ MAÇI HANGİ GÜN?

Polonya-Portekiz maçı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak. CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlangıç saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak açıklandı.

Voleybolseverler, mücadele saatinden önce yayın platformuna giriş yaparak karşılaşmayı takip etmek için gerekli hazırlıklarını tamamlayabilecek.

POLONYA-PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya-Portekiz voleybol maçı Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Karşılaşmanın yayın saati ve yayıncı bilgileri doğrultusunda sporseverler mücadeleyi tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Maç programında son dakika değişikliği yaşanması ihtimaline karşı yayıncı platformdaki güncel programın kontrol edilmesi öneriliyor.

POLONYA-PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Polonya ile Portekiz arasındaki CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu karşılaşmasının Polonya’da oynanacağı belirtiliyor. Mücadele 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Salona giderek karşılaşmayı takip edemeyecek olan voleybolseverler ise mücadeleyi tabii Spor 6’nın internet yayını üzerinden canlı olarak izleyebilecek.