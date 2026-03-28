PlayStation 5 serisine ne kadar zam geldi? PlayStation 5 Türkiye (PS5, PS5 Pro) ne kadar oldu?

Söz konusu zam iddialarının üzerinden çok geçmeden, Sony’den resmi duyuru geldi. Şirket, PlayStation 5 serisi ve PlayStation Portal cihazları için dünya genelinde fiyat artışına gideceğini açıkladı. Yeni fiyatlar, 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, PlayStation 5 serisine ne kadar zam geldi? PlayStation 5 (PS5, PS5 Pro) ne kadar oldu? İşte detaylar.

PLAYSTATION 5 SERİSİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Sony, yaptığı açıklamada küresel ekonomik ortamdaki devam eden baskıları gerekçe göstererek fiyat değişikliğine gittiğini belirtti. Şirketin resmi ifadesine göre, “Fiyat değişikliklerinin topluluğumuzu etkilediğinin farkındayız; ancak titiz bir değerlendirmenin ardından, dünya çapındaki oyunculara yenilikçi ve yüksek kaliteli oyun deneyimleri sunmaya devam edebilmemiz için bunun gerekli bir adım olduğu sonucuna vardık.”

Bu açıklamaya göre PlayStation 5 serisi, PS5 Pro ve PlayStation Portal cihazlarında ciddi bir fiyat artışı söz konusu oldu. Bu zam, özellikle ABD, Avrupa, Birleşik Krallık ve Japonya’daki kullanıcıları doğrudan etkileyecek.

PLAYSTATION 5 (PS5, PS5 PRO) NE KADAR OLDU?

Sony’nin açıkladığı yeni tavsiye edilen perakende satış fiyatları, farklı bölgelerde şu şekilde güncellendi:

ABD

PS5 – 649,99 USD

PS5 Digital Edition – 599,99 USD

PS5 Pro – 899,99 USD

İNGİLTERE

PS5 – 569,99 GBP

PS5 Digital Edition – 519,99 GBP

PS5 Pro – 789,99 GBP

AVRUPA

PS5 – 649,99 EUR

PS5 Digital Edition – 599,99 EUR

PS5 Pro – 899,99 EUR

JAPONYA

PS5 – 97.980 JPY

PS5 Digital Edition – 89.980 JPY

PS5 Pro – 137.980 JPY

Bu fiyat artışları, PS5 serisinin üretim maliyetlerindeki artışlar ve küresel ekonomik baskılarla paralel bir şekilde şekillendi. Sony, bu adımın oyunculara sunduğu deneyim kalitesini korumak amacıyla atıldığını vurguladı.

PLAYSTATION PORTAL FİYATLARI

Sadece konsol değil, Sony’nin taşınabilir oyun cihazı PlayStation Portal da zamdan nasibini aldı. Yeni tavsiye edilen fiyatlar 2 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak:

ABD – 249,99 USD

Birleşik Krallık – 219,99 GBP

Avrupa – 249,99 EUR

Japonya – 39.980 JPY

PlayStation Portal, özellikle mobil oyun deneyimini evdeki oyun keyfiyle birleştiren cihaz olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, Sony’nin zam kararının, taşınabilir oyun teknolojilerine olan talebi etkilemesi bekleniyor.