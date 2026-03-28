PlayStation 5 serisine ne kadar zam geldi? PlayStation 5 Türkiye (PS5, PS5 Pro) ne kadar oldu?
Son dönemde PlayStation 5 fiyatlarına dair artış iddiaları gündemde dolaşırken, Sony’den resmi açıklama geldi. Şirket, PS5, PS5 Pro ve PlayStation Portal modellerinin fiyatlarını dünya genelinde artıracağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre zamlar, 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, PlayStation 5 serisine ne kadar zam geldi? PlayStation 5 Türkiye (PS5, PS5 Pro) ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.
PLAYSTATION 5 SERİSİNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Sony, yaptığı açıklamada küresel ekonomik ortamdaki devam eden baskıları gerekçe göstererek fiyat değişikliğine gittiğini belirtti. Şirketin resmi ifadesine göre, “Fiyat değişikliklerinin topluluğumuzu etkilediğinin farkındayız; ancak titiz bir değerlendirmenin ardından, dünya çapındaki oyunculara yenilikçi ve yüksek kaliteli oyun deneyimleri sunmaya devam edebilmemiz için bunun gerekli bir adım olduğu sonucuna vardık.”
Bu açıklamaya göre PlayStation 5 serisi, PS5 Pro ve PlayStation Portal cihazlarında ciddi bir fiyat artışı söz konusu oldu. Bu zam, özellikle ABD, Avrupa, Birleşik Krallık ve Japonya’daki kullanıcıları doğrudan etkileyecek.
PLAYSTATION 5 (PS5, PS5 PRO) NE KADAR OLDU?
Sony’nin açıkladığı yeni tavsiye edilen perakende satış fiyatları, farklı bölgelerde şu şekilde güncellendi:
ABD
PS5 – 649,99 USD
PS5 Digital Edition – 599,99 USD
PS5 Pro – 899,99 USD
İNGİLTERE
PS5 – 569,99 GBP
PS5 Digital Edition – 519,99 GBP
PS5 Pro – 789,99 GBP
AVRUPA
PS5 – 649,99 EUR
PS5 Digital Edition – 599,99 EUR
PS5 Pro – 899,99 EUR
JAPONYA
PS5 – 97.980 JPY
PS5 Digital Edition – 89.980 JPY
PS5 Pro – 137.980 JPY
Bu fiyat artışları, PS5 serisinin üretim maliyetlerindeki artışlar ve küresel ekonomik baskılarla paralel bir şekilde şekillendi. Sony, bu adımın oyunculara sunduğu deneyim kalitesini korumak amacıyla atıldığını vurguladı.
PLAYSTATION PORTAL FİYATLARI
Sadece konsol değil, Sony’nin taşınabilir oyun cihazı PlayStation Portal da zamdan nasibini aldı. Yeni tavsiye edilen fiyatlar 2 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak:
ABD – 249,99 USD
Birleşik Krallık – 219,99 GBP
Avrupa – 249,99 EUR
Japonya – 39.980 JPY
PlayStation Portal, özellikle mobil oyun deneyimini evdeki oyun keyfiyle birleştiren cihaz olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, Sony’nin zam kararının, taşınabilir oyun teknolojilerine olan talebi etkilemesi bekleniyor.