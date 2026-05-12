Pınar Saka kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Pınar Saka kaç yaşında, nereli?

Sporculuk kariyerindeki uluslararası başarıları ve televizyon ekranlarındaki görünürlüğüyle tanınan Pınar Saka, son dönemde yeniden gündemin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Eski Survivor yarışmacısı kimliğiyle de bilinen Pınar Saka hakkında "kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları merak konusu olmaya devam ediyor.

PINAR SAKA KİMDİR?

Pınar Saka, Türk kısa mesafe koşucusudur. 400 metre branşında yarışan başarılı atlet, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmiş ve özellikle 400 metre koşusunda elde ettiği derecelerle dikkat çekmiştir. 2012 Londra Olimpiyatları’nda 400 metrede yarışan ilk ve tek Türk kadın atlet olarak da spor tarihine geçmiştir.

PINAR SAKA KAÇ YAŞINDA?

Pınar Saka, 5 Kasım 1985 doğumludur ve 40 yaşındadır.

PINAR SAKA NERELİ?

Pınar Saka, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğmuştur.

PINAR SAKA’NIN KARİYERİ

Pınar Saka, atletizm kariyerine ENKA Spor Kulübü’nde başlamış ve küçük yaşlardan itibaren milli takıma seçilmiştir. Kariyerinin başlarında 100 ve 200 metre branşlarında yarışan Saka, daha sonra 400 metreye yönelmiştir. ABD’de Nebraska Üniversitesi’nde eğitim alırken NCAA liginde önemli başarılar elde etmiş ve “Yılın Atleti” seçilmiştir. 2011 yılında 400 metrede Türkiye rekorları kırarak Olimpiyat A barajını geçmiştir. 2012 Londra Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmiş, ayrıca Avrupa ve dünya üniversite oyunları ile Balkan ve Akdeniz oyunlarında da çeşitli madalyalar kazanmıştır. Sporculuk kariyerinde çok sayıda Türkiye rekoruna imza atarak Türk atletizminin önemli isimlerinden biri olmuştur.