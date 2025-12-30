Pınar Kerimoğlu kimdir? Pınar Kerimoğlu kaç yaşında, nereli?

Pınar Kerimoğlu'nun moda dünyasındaki yükselişi ve uluslararası alandaki başarıları merak konusu oldu. Kimdir, hangi projelerle tanındı, kariyerinde öne çıkan adımlar neler? Tasarım yolculuğu ve ödülleriyle dikkat çeken Kerimoğlu hakkında detaylar araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PINAR KERİMOĞLU KİMDİR?

Pınar Kerimoğlu, moda tasarımı alanında kendini geliştirmiş ve özgün tasarımlarıyla adından söz ettiren bir isimdir. 2004 yılında Show TV Süper Models yarışmasında elde ettiği başarı ile televizyon dünyasında da tanınan Kerimoğlu, moda tasarımına olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmüştür.

PINAR KERİMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Pınar Kerimoğlu, 28 Mart 1984 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

PINAR KERİMOĞLU NERELİ?

Pınar Kerimoğlu İstanbul doğumludur.

PINAR KERİMOĞLU'NUN KARİYERİ

Kerimoğlu, 2018 yılında Nişantaşı'nda açtığı mağazasında kendi tasarımlarını sunmaya başlamıştır. Swarovski taşlarla süslenen ve her biri tek bir adet üretilen kıyafetleri yüksek kalite ve el emeği ile öne çıkmaktadır. Seda Sayan, Demet Akalın ve Bülent Ersoy gibi ünlülerle çalışan Kerimoğlu'nun tasarımları Dubai, Hollanda ve Azerbaycan gibi ülkelerden de ilgi görmektedir.

2021 yılında Dubai'de bir haute couture mağaza açarak uluslararası alanda da başarısını sürdürmüş ve Türkiye'nin En Başarılı Kadın Girişimcileri Ödülü ile Dubai'nin En Başarılı Türk Tasarımcısı Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görülmüştür.