Pınar Altuğ ne açıklama yaptı? Pınar Altuğ eşinin anneannesinin cenazesinde sakız çiğnemesi ile ilgili ne dedi?

Cenaze töreninde çekilen görüntülerle sosyal medyanın gündemine oturan Pınar Altuğ, hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, eşi Yağmur Atacan'ın anneannesinin son yolculuğunda sakız çiğnediği anlara yönelik eleştiriler sonrası yaptığı açıklamayla, acının ölçülemeyeceğini ve herkesin yas tutma biçiminin farklı olabileceğini vurguladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PINAR ALTUĞ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Pınar Altuğ, cenaze töreninde sakız çiğnediği anlara yönelik sosyal medyada yapılan eleştiriler hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, acının herkes tarafından farklı yaşandığını vurgulayarak bu tür konuların tartışılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Altuğ, "Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin nasıl acısını yaşadığını bilemez. Söylenirse çok başka şeyler söylenir. O yüzden ben susayım. İnsanlar çirkin cevap almaktan nasıl zevk alabilir" ifadelerini kullandı.

PINAR ALTUĞ'UN SAKIZ ÇİĞNEME OLAYI NEDİR?

Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun cenaze töreninde Pınar Altuğ'un sakız çiğnediği anlar kameralara yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak çok sayıda kullanıcıdan olumsuz yorum aldı ve magazin gündeminde geniş yer buldu.

YAĞMUR ATACAN AÇIKLAMA YAPTI MI?

Yağmur Atacan, cenazede yaşanan sakız çiğneme tartışmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Atacan yalnızca anneannesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

OLAY NEDİR?

Olay, Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nun cenaze töreninde Pınar Altuğ'un sakız çiğnediğinin fark edilmesiyle başladı. Sosyal medyada yapılan eleştiriler üzerine konu magazin gündemine taşındı. Gelen tepkiler sonrası Pınar Altuğ, eleştirilere yanıt vererek acının kişisel bir durum olduğunu ve bu tarz yorumların doğru olmadığını ifade etti.