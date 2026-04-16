Peyman Pınar Mersinli kimdir, İsa Aras Mersinli Peyman Pınar Mersinli kaç yaşında, ne öğretmeni, hangi okulda görevli?

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen dehşet verici saldırının ardından adli süreç hız kazandı. Saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli’nin annesi Peyman Pınar Mersinli'nin gözaltına alınmasıyla birlikte, ailenin geçmişi merak edildi.

PEYMAN PINAR MERSİNLİ KİMDİR?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm ülkeyi derin bir üzüntüye boğan okul saldırısının yankıları sürerken, saldırganın ailesi hakkındaki bilgiler de netleşmeye başladı. Olayda 9 kişinin ölümüne sebep olan ve ardından intihar eden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin annesi olan Peyman Pınar Mersinli, yaşanan trajedinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Bir eğitimci olan annenin profili, yaşanan bu sarsıcı olay sonrası mercek altına alındı.

Peyman Pınar Mersinli'nin bir devlet memuru ve eğitimci olduğu öğrenildi. Mersinli, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren Sevim Şirikci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmaktadır. Bir lisede öğretmenlik yapan annenin, saldırı olayının ardından emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı ve ifadesine başvurulduğu bildirildi.

Deneyimli bir eğitimci olan Mersinli'nin, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı aktarıldı.