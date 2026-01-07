Persona dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Persona dizisi, dijital platformdNn sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Persona dizisini izleyecek olanların merak ettiği Persona konusu nedir, Persona oyuncuları kimler ve Persona özeti gibi konuları inceliyoruz.

PERSONA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Persona dizisi, yazar Yiğit Dağlı'nın kaleme aldığı cinayet hikâyelerinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bir hikâyeyi konu alıyor. Yazar Yiğit Dağlı, yeni çıkacak kitabındaki cinayet hikayelerinin gerçek hayatta tıpatıp işlenmesi üzerine sorguya alınır. Dağlı, sorgu sırasında sadece eski eşi Burcu Türkoğlu'na konuşacağını söyler. Böylece daha önce görevden uzaklaştırılmış olan Burcu Türkoğlu soruşturmanın başına geçer ve yüksek profilli davalara bakan, şüpheli profillerini ustalıkla çıkaran yeni bir ekip kurar. Psikolojik gerilim ve suç dolu bir dünyada kendi kararları ve duygularıyla yüzleşen karakterler, bir dizi cinayeti çözmeye çalışır.

PERSONA dizisi OYUNCULARI VE KADROSU