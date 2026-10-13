Pendikspor Vanspor maçı hangi kanalda, Pendikspor Vanspor maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pendikspor ile Vanspor, ligde galibiyet hedefiyle karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda üst sıraları zorlamak isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Pendikspor Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Pendikspor Vanspor maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, sahasında Vanspor'u konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Vanspor karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor ile Vanspor arasındaki 1. Lig mücadelesi, beIN Sports 2 ve tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı beIN Sports 2 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, Digiturk'ün 78. kanalını tercih edebilecek.

tabii Spor 6 ise yalnızca internet üzerinden yayın yapıyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle mücadeleyi tabii Spor 6'dan takip etmek isteyenler, tabii'nin dijital platformu üzerinden yayına ulaşabilecek. Kanal numaraları ve yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Pendikspor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İstanbul'daki Pendik İlçe Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde Vanspor karşısında 3 puan hedefliyor.