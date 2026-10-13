Haberler

Pendikspor Vanspor maçı hangi kanalda, Pendikspor Vanspor maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendikspor Vanspor maçı hangi kanalda, Pendikspor Vanspor maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Pendikspor, sahasında Vanspor'u ağırlayacak. Kritik puanlar için sahaya çıkacak iki ekibin karşılaşması öncesinde taraftarlar, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Pendikspor Vanspor maçı hangi kanalda, Pendikspor Vanspor maçı nereden canlı izlenir? İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Pendikspor ile Vanspor, ligde galibiyet hedefiyle karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda üst sıraları zorlamak isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Pendikspor Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Pendikspor Vanspor maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, sahasında Vanspor'u konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Vanspor karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor ile Vanspor arasındaki 1. Lig mücadelesi, beIN Sports 2 ve tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı beIN Sports 2 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, Digiturk'ün 78. kanalını tercih edebilecek.

tabii Spor 6 ise yalnızca internet üzerinden yayın yapıyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle mücadeleyi tabii Spor 6'dan takip etmek isteyenler, tabii'nin dijital platformu üzerinden yayına ulaşabilecek. Kanal numaraları ve yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

PENDİKSPOR VANSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Pendikspor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İstanbul'daki Pendik İlçe Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde Vanspor karşısında 3 puan hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı

Bahçeli ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik açıklama

Hiranur Nilgün Aygar davası istinafta: Savcı, müebbet alan sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Aile müebbeti yetersiz buldu! İstinafta savcıdan yeni talep geldi
16 yaşındaki kızı taciz eden robota polis el koydu

16 yaşındaki kıza yaptığı hareket başını yaktı! Fotoğraf karakoldan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi! Gelenleri yalan makinesine bağlamışlar

Görüntü İstanbul'dan! Yalan makinesi çıktı, nedeni akılalmaz
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Sarayda hayatın da kuralları var! İşte kraliyet ailesinin uyması gereken gelenekleri

Taç var, özgürlük sınırlı! İşte sarayın az bilinen kuralları
Bankalarda yeni dönem başladı! Araba satıp telefon kiralıyorlar

Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı
Unai Emery, Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi ''Olumsuz durumlar var'' diyerek verdi

F.Bahçe maçı öncesi kötü haberi ''Olumsuz durumlar var'' diyerek verdi