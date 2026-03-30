Pembe Dolunay nedir, Pembe Dolunay ne zaman nereden görülecek, Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzünde nadir bir güzellik: Pembe Dolunay! Pembe Dolunay ne zaman gerçekleşecek, hangi ülkelerden ve Türkiye’den gözlemlenebilecek? Bu yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Pembe Dolunay, hem görsel olarak etkileyici olacak hem de astronomi meraklılarına eşsiz bir izleme deneyimi sunacak.

NİSAN AYININ İLK GÜNLERİNDE PEMBE DOLUNAY GÖRÜLECEK

Nisan ayının ilk günlerinde gökyüzü meraklılarını büyüleyecek Pembe Dolunay ortaya çıkacak. 1 Nisan akşamı Ay, ufukta alçaktan yükselecek ve pembeden çok turuncu tonlarda görünme ihtimali daha yüksek olacak. Bu etkileyici renk, Güneş ışığının Dünya atmosferinin yoğun kısımlarından geçerken mavi ve mor ışığın dağılması sonucu yalnızca kırmızı ve turuncu tonların gözümüze ulaşmasından kaynaklanıyor.

PEMBE DOLUNAYIN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Dolunaylara verilen isimler, insanların ayların evrelerini ve mevsimsel değişimleri takip etmek için doğadan ilham almasıyla ortaya çıkıyor. Pembe Dolunay adı, Kuzey Amerika’da yılın bu döneminde açan pembe çiçeklere atıfta bulunuyor. Ayrıca bu dolunaya “Çimenlerin Filizlendiği Dolunay” veya “Yumurta Dolunayı” gibi isimler de veriliyor. Benzer şekilde Balık Dolunayı, gölge balıklarının yumurtlamak için yükseldiği zamanı ifade ederken, Buzların Kırıldığı Dolunay daha sıcak havaların gelişini simgeliyor.

DOLUNAYIN EN YÜKSEK NOKTAYA ULAŞACAĞI ZAMAN

2026 yılı Pembe Dolunayı, Türkiye saati ile 2 Nisan Perşembe günü sabah 05:12’de gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşacak. Ancak meteoroloji verilerine göre 1 ve 2 Nisan günleri Türkiye genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak, bu nedenle gökyüzünü gözlemlemek isteyenlerin hava durumunu takip etmesi faydalı olacak.

DOLUNAYLARIN ESKİ GELENEKLERDEKİ ÖNEMİ

Dolunay evrelerine verilen isimler, modern takvimler kullanılmadan önce insanların mevsim geçişlerini takip etmeleri için geliştirilmiş geleneklerden geliyor. Avcı Dolunayı, Hasat Dolunayı ve Çiçek Dolunayı gibi isimler, mevsimsel değişimlerin ve doğadaki önemli olayların işaretçileri olarak kabul ediliyordu. Pembe Dolunay da bu eski geleneğin günümüze ulaşan renkli ve anlamlı bir örneği olarak astronomi meraklılarının ilgisini çekiyor.