Pele öldü mü, yaşıyor mu, Pele neden öldü?

Pele neden öldü sorusu da ölüm haberinin ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Efsane futbolcu Pelé, kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu ve bu hastalığa bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi. Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Pele’nin vefatı, spor dünyasında derin bir iz bıraktı.

PELE ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Pelé, 29 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle “ Pele öldü mü, yaşıyor mu?” sorusunun güncel ve net cevabı, efsane futbolcunun artık hayatta olmadığı yönündedir. Uzun yıllar boyunca futbol sahalarında gösterdiği üstün performansla adını tarihe yazdıran Pele, Brezilya futbolunun ve dünya spor tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

PELE NEDEN ÖLDÜ?

Futbol tarihine damga vuran Pelé, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Özellikle kolon kanseri nedeniyle tedavi gören efsane isim, hastalığa bağlı gelişen komplikasyonlar sonucunda yaşamını yitirdi. Uzun süre hastanede tedavi altında kalan Pele’nin vefatı, hem Brezilya’da hem de dünya genelinde büyük bir üzüntüyle karşılandı ve spor dünyasında derin bir boşluk bıraktı.