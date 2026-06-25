Haberler

Pele öldü mü, yaşıyor mu, Pele neden öldü?

Pele öldü mü, yaşıyor mu, Pele neden öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pele öldü mü, yaşıyor mu sorusu dünya genelinde futbolseverler tarafından sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Brezilyalı efsane futbolcu Pelé, 29 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Pele’nin ölümü, futbol dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Pele neden öldü sorusu da ölüm haberinin ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Efsane futbolcu Pelé, kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu ve bu hastalığa bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi. Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Pele’nin vefatı, spor dünyasında derin bir iz bıraktı.

PELE ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Pelé, 29 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle “ Pele öldü mü, yaşıyor mu?” sorusunun güncel ve net cevabı, efsane futbolcunun artık hayatta olmadığı yönündedir. Uzun yıllar boyunca futbol sahalarında gösterdiği üstün performansla adını tarihe yazdıran Pele, Brezilya futbolunun ve dünya spor tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

PELE NEDEN ÖLDÜ?

Futbol tarihine damga vuran Pelé, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Özellikle kolon kanseri nedeniyle tedavi gören efsane isim, hastalığa bağlı gelişen komplikasyonlar sonucunda yaşamını yitirdi. Uzun süre hastanede tedavi altında kalan Pele’nin vefatı, hem Brezilya’da hem de dünya genelinde büyük bir üzüntüyle karşılandı ve spor dünyasında derin bir boşluk bıraktı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar

İki isimle de sessiz sedasız imza atıldı! Kampa dahi katıldılar
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler

Belediye başkanı bu rezilliği, "Başlıyoruz" diye duyurdu
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli

"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan yeni çıkış
Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Direkt Erdoğan'a çağrı yaptı, Kılıçdaroğlu detayı bomba
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar