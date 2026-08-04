PEGASUS PERSONEL ALIMI 2026: Pegasus personel alım şartları neler, kimler başvurabilir? Pegasus iş başvurusu nasıl yapılır?

Pegasus Hava Yolları, 2026 yılı personel alımları kapsamında Misafir Hizmetleri Memuru pozisyonu için yeni işe alım sürecini başlattı. Şirket tarafından yayımlanan ilana göre başvurular resmi kariyer platformu üzerinden alınırken, adaylarda aranacak eğitim durumu, çalışma koşulları ve görev tanımları da paylaşıldı. Peki, Pegasus personel alım şartları neler, kimler başvurabilir? Pegasus iş başvurusu nasıl yapılır? Detaylar...

PEGASUS PERSONEL ALIMI 2026

Pegasus Hava Yolları, operasyonel hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Misafir Hizmetleri Memuru kadrosu için personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket tarafından yayımlanan ilana göre başvurular yalnızca Pegasus'un resmi kariyer sistemi üzerinden kabul ediliyor.

İşe alınacak personeller, havalimanlarında yürütülen yolcu operasyonlarının önemli aşamalarında görev yapacak. İlanda yer alan bilgilere göre adaylardan belirlenen eğitim ve çalışma şartlarını karşılamaları bekleniyor.

Pegasus tarafından paylaşılan ilana ilişkin tüm ayrıntılar, başvuru süreci ve değerlendirme aşamaları resmi kariyer platformunda adayların erişimine sunulmuş durumda.

PEGASUS PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Şirket tarafından yayımlanan ilan kapsamında adaylardan beklenen temel şartlar şu şekilde açıklandı:

En az lise mezunu olmak,

Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,

Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterebilmek.

Pegasus, yayımladığı ilanda bu niteliklere sahip adayların değerlendirme sürecine dahil edileceğini belirtti.

İlanda ayrıca işe alınacak personelin havalimanındaki yolcu hizmetleri operasyonlarında aktif görev üstleneceği bilgisi de yer aldı.

Misafir Hizmetleri Memurları görevleri kapsamında;

Bilet işlemlerinin yürütülmesi,

Check-in süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

Bagaj işlemlerinin yürütülmesi,

Yolcu hizmetlerine ilişkin operasyonel süreçlerin yerine getirilmesi gibi görevlerde çalışacak.

PEGASUS İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pegasus Hava Yolları'nın yayımladığı duyuruya göre başvurular yalnızca şirketin resmi kariyer platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Pegasus'un kariyer sistemi üzerinden ilgili ilana erişerek başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre ilanın ayrıntıları, başvuru şartları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler de aynı kariyer platformu üzerinden adayların incelemesine sunuluyor.

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonraki süreçlere ilişkin bilgilendirmeler ise Pegasus Hava Yolları'nın resmi kariyer sistemi üzerinden yürütülüyor.