Pazartesi hangi diziler var? 1 Aralık Cennetin Çocukları, Uzak Şehir yeni bölüm bugün var mı?
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cennetin Çocukları, Uzak Şehir bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Cennetin Çocukları, Uzak Şehir neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show Cumartesi, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: -
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: -
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 ARALIK
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Taşacak Bu Deniz