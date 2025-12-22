Haberler

Pazartesi günü hangi diziler var? 22 Aralık Uzak Şehir, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?

Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Uzak Şehir, Kıskanmak bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Uzak Şehir, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 22 Aralık 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 ARALIK

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

00:15 Teşkilat

title